Día Mundial de la Libertad de Prensa: La información como un bien común

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, "La información como un bien común", hace énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos y para explorar lo que se puede hacer en la producción, distribución y recepción de contenidos para fortalecer el periodismo y avanzar en la transparencia y el empoderamiento sin dejar a nadie atrás.

Conferencia Internacional 2021

¿Cómo frenar la desinformación en tiempos de coronavirus?

Desinformación: un arma silenciosa en tiempos de pandemia

Historia y objetivos

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day

El tema es de urgente para todos los países del mundo y reconoce el cambiante sistema de comunicaciones que incide en nuestra salud, los derechos humanos, las democracias y el desarrollo sostenible.En particular, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021 pondrá énfasis en tres imperativos para este ecosistema:- Medidas para garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación.- Mecanismos para garantizar la transparencia de las empresas de Internet.- Mejora de las capacidades de alfabetización mediática e informacional que permitan a la gente reconocer y valorar, así como defender y exigir, al periodismo como parte fundamental de la información como un bien común.La Conferencia Internacional 2021 está organizada por la UNESCO y el Gobierno de Namibia, y tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo en Windhoek. El evento será una experiencia física y digital que combinará la participación virtual y presencial. Habrá foros regionales, eventos paralelos, conferencias magistrales, muestras artísticas, proyecciones de películas ¡y mucho más! Únase a otros líderes de los medios de comunicación, activistas, responsables políticos, expertos en medios de comunicación y legislación, artistas, académicos, investigadores y OSC de todo el mundo.Bajo el tema “La información como bien público”, la Conferencia hará un llamado a la urgencia de abordar la amenaza de extinción que enfrentan los medios de comunicación locales a nivel mundial, una crisis que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Presentará ideas para encarar los desafíos de nuestro entorno de medios en línea, impulsar una mayor transparencia, fortalecer la seguridad de los periodistas y mejorar sus condiciones laborales, así como apoyar a los medios independientes para encaminarlos mejor.Aprende a identificar los contenidos no veraces que recibes en tu teléfono y evita reproducir datos por las redes sociales que no hayan sido verificados por fuentes fidedignas. Es resposabilidad de todos y todas que la información que compartimos sea fiable.La UNESCO y el Programa de Desarrollo (PNUD) se han unido para promover una información veraz frente al COVID-19. La UNESCO invita a los medios de comunicación, periodistas, organismos gubernamentales y sociedades civiles organizadas, e influenciadores digitales, a que compartan y promuevan entre sus audiencias una gestión de verificación de la información y contenidos que circulan por las redes sociales.El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.Tras 30 años, la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma. Está previsto que durante la Conferencia Internacional del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realicen conmemoraciones especiales del 30º aniversario.Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesiona. Asimismo sirve para:- Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa.- Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo.- Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia.- Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vidas en el cumplimiento de su deber.Los retos mundiales a los que nos hemos enfrentado durante la pandemia de COVID-19 ponen de relieve el papel crucial que desempeña la información fiable, verificada y universalmente accesible para salvar vidas y construir sociedades fuertes y resilientes.Durante la pandemia y otras crisis, como la emergencia climática, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación nos ayudan a navegar por un mar de información sometido a rápidos cambios y que a menudo resulta abrumador, al tiempo que despejan peligrosas inexactitudes y falsedades.En demasiados países, corren grandes riesgos personales, como nuevas restricciones, censura, abusos, acoso, detención e incluso peligro de muerte, simplemente por hacer su trabajo. Y la situación sigue empeorando.El impacto económico de la pandemia ha golpeado duramente a muchos medios de comunicación, amenazando su propia supervivencia.A medida que los presupuestos se reducen, también lo hace el acceso a información fiable y surgen rumores, falsedades y opiniones extremas o divisivas que llenan ese vacío.Insto a todos los Gobiernos a que hagan todo lo que esté en su mano para apoyar unos medios de comunicación libres, independientes y diversos.El periodismo libre e independiente es nuestro mayor aliado en la lucha contra la información errónea y la desinformación.El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas aspira a crear un entorno seguro para los trabajadores de los medios de comunicación de todo el mundo, porque la información es un bien público.Hoy conmemoramos el 30º aniversario de la Declaración de Windhoek sobre la Promoción de una Prensa Africana Independiente y Pluralista. A pesar de los drásticos cambios que han experimentado los medios de comunicación en los últimos tres decenios, el llamamiento urgente que se hace en la Declaración en pro de la libertad de prensa y el libre acceso a la información sigue siendo tan pertinente como siempre.Reflexionemos sobre ese mensaje y redoblemos nuestros esfuerzos para proteger la libertad de los medios de comunicación, de modo que la información siga siendo un bien público vital para todos.