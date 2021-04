23 de abril: Día de la Lengua Inglesa

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



William Shakespeare

El inglés, junto con el francés, es uno de los dos idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas y uno de los seis idiomas oficiales y de trabajo de la Organización.

Días de Idiomas en la ONU

Lenguaje inclusivo de género

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.

Debido a que el inglés es tan ampliamente hablado, se refiere a ella a menudo como un "idioma del mundo" o la lengua franca de la era moderna.El Día de la Lengua Inglesa en la ONU se celebra el 23 de abril, en una fecha observada tradicionalmente como el cumpleaños de William Shakespeare. El día es el resultado de una iniciativa de 2010 por el Departamento de Información Pública, de establecer días de idiomas para cada uno de los seis idiomas oficiales de la Organización. El propósito del día de idiomas de la ONU es celebrar el multilingüismo y la diversidad cultural, así como promover la igualdad de uso de los seis idiomas oficiales en toda la Organización.Bajo esta iniciativa, los lugares de destino de las Naciones Unidas en todo el mundo celebran seis días separados, cada uno dedicado a uno de los seis idiomas oficiales de la Organización.Los días de idiomas en la ONU tienen como objetivo entretener, así como informar, con el objetivo de aumentar la conciencia y el respeto por la historia, la cultura y los logros de cada uno de los seis idiomas de trabajo entre la comunidad de la ONU.Dado el papel clave que desempeña el lenguaje en la configuración de las actitudes culturales y sociales, el uso de un lenguaje que incluya el género es una forma poderosa de promover la igualdad de género y erradicar el sesgo de género.Ser inclusivo desde la perspectiva del lenguaje de género significa hablar y escribir de una manera que no discrimine contra un sexo en particular, género social o identidad de género, y no perpetúe los estereotipos de género.Estas Directrices incluyen recomendaciones y materiales, creados para ayudar al personal de las Naciones Unidas a utilizar un lenguaje que incluya el género en cualquier tipo de comunicación (oral o escrita, formal o informal) y son un punto de partida útil para cualquier persona.