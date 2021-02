Se celebra hoy el Día de Internet Segura

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional de Internet Segura

El Día Internacional de Internet Segura se celebra cada año en el mes de febrero, con el objetivo de promover en todo el mundo un uso más responsable y seguro de las tecnologías, con especial atención para los internautas más jóvenes.

Recomendaciones para un Internet seguro

El tema de este año,, nos invita a sumarnos al movimiento global, participar y aprovechar lo mejor de Internet para unir personas.Desde el ciberacoso hasta las redes sociales, cada año Día de Internet Seguro tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas emergentes en línea y elige un tema que refleje las preocupaciones actuales.Promovido por la Comisión Europea y organizado por INSAFE y la Red Europea por una Internet Segura, se celebrarán actos en todo el mundo.Las grandes compañías de seguridad se suman a esta iniciativa advirtiendo de los riesgos y amenazas que existen en Internet para una buena parte de los 2.400 millones de internautas, con peligros potenciales y malware aumentando en las redes sociales y/o en las plataformas móviles.Los cuatro puntos más relevantes sobre los cuales se basa el uso responsable que ayudará a que entre todos, construyamos una red más segura:Publica con responsabilidad, con sentido común y respeto hacia ti y hacia los demás.En la red se puede encontrar personas afines, información e inspiración, pero se debe, ante todo, mantener el respeto y hacerse respetar. No usar para divulgar información privada que pueda perjudicar a otros, ni para dañar el nombre de una persona o entidad.Llena la red de mensajes que sumen, que generen valor, que ayuden a los demás.en compañía de tus hijos de forma segura.La solución de seguridad se ha convertido en un elemento indispensable en cualquier computadora. Asegurarse que, además de la protección antimalware, incluya cortafuegos, protección de la navegación web y protección de la banca online.Asegurarse que el sistema operativo, el navegador, apps y resto de programas están siempre actualizados. Muchas amenazas utilizan las brechas de seguridad de los programas no actualizados para infectar computadoras y smartphones.Los padres deben enseñar a sus hijos a navegar en Internet. El control parental, incluido en las soluciones antivirus, ayuda en esta tarea y bloquea el acceso a páginas con contenidos explícitos sobre droga, violencia, sexo o similares.No abrir los archivos adjuntos ni hacer clic en los enlaces contenidos en el correo spam. El correo basura, directo a la papelera.Utilizar una contraseña diferente para la cuenta de correo electrónico, los perfiles sociales o cualquier otro servicio web. Para que la contraseña sea segura debe combinar mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.Guardar por duplicado todo aquello que no se quiera perder: fotos familiares, música, videos o documentos personales. Un programa malicioso que causa algún daño importante a la PC nos hará perder todo. Las soluciones de seguridad más completas incluyen funciones para programar back-ups periódicos.descargar sólo apps de confianza y chequear los permisos asociados. Activar conexiones inalámbricas Bluetooth o GPS solo cuando sea necesario.aceptar solo aquellas peticiones de amistad que procedan de personas que conozcamos fuera de la Red.porque pueden conducir a sitios maliciosos.y pensar dos veces antes de publicar información personal.