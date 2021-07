Calletti aclara el panorama y sitúa a Sáenz 'inequívocamente' del lado kirchnerista de la grieta

Pamela Calletti, asesora personal del Gobernador de Salta

La señora Cintia Pamela Calletti, exfuncionaria de los gobiernos de Urtubey y ahora próxima al gobierno de Sáenz, no ha necesitado que le tiren mucho de la lengua para darle al zarandeado asunto del double standard saencista un corte más bien definitivo.

Con signos de visible excitación, la señora Calletti ha respondido sin dudar a un periodista que, sin pelos en la lengua, le preguntó: «¿El gobernador Gustavo Sáenz está identificado con esa identidad?», refiriéndose al kirchnerismo.Sin dejar botar el balón, Calleti respondió: «Sí, claramente. En este frente entendemos que llevamos a cabo un modelo de provincia que acompaña un modelo de país, un modelo de nación y vamos de la mano del doctor Gustavo Sáenz gobernador».A partir de este momento, aunque Sáenz pretenda maquillar su ambigüedad con gestos hacia el macrismo que lo aupó al poder, ya no le será posible convencer a la parroquia de que su salto copernicano hacia el kirchnerismo se encuentra justificado en el poder de la chequera que ante sus narices agita el poder central.¿Qué será de los partidarios no-kirchneristas de Sáenz? Nadie lo sabe muy bien, pero es muy posible que por mantener sus puestos sigan la estela oscilante de un líder que ha dejado al camaleón Urtubey a la altura de un fósil monocolor y con el gesto congelado.Mientras esto sucede en las capas más altas de la enrarecida atmósfera peronista, los ciudadanos se enfrentan a un puzzle virtualmente irresoluble conformado por caras, por siglas y por consignas que no persiguen otro propósito que el de capturar posiciones de poder y que, en su búsqueda, no vacilan en tratar a los electores como borregos ignorantes y fáciles de manipular.Por eso es que la clarificadora aportación de Calletti, al decir que Sáenz está «claramente» identificado con la «identidad» kirchnerista, es invalorable.Ahora, los salteños saben por lo menos que su Gobernador, en vez de jugar con unos y otros, está engañando a la mitad de sus apoyos.Si mañana, alguien pretende visitar a Sáenz en la sede de sus aliados macristas, el encargado de la seguridad en la misma puerta de entrada le dirá que no está ni se le espera. Y que no se le ocurra preguntar dónde anda Sáenz, puesto que a buen seguro el abnegado abrepuertas le responderá con la frase favorita de las mujeres despechadas: «Usted ya sabe doctor».