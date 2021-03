Chibán define a la UCR como 'el partido de la democracia que enfrenta a los conservadores, el populismo y el autoritarismo'

Diputado Héctor Martín Chibán

Uno de sus principales candidatos es el diputado provincial Héctor Martín Chibán, que aspira a convertirse en el nuevo presidente del influyente Comité Capital de la UCR.

La lista que encabeza Chibán es la número 7 y tiene como lema el de «Movilización y Cambio Radical».Junto al legislador provincial se presentan como candidatos por la misma lista, candidato a presidir el circuito de San Lorenzo;, candidata a vicepresidenta del Comité Capital;, candidato a primer convencional por la Capital, y, candidata a presidenta del circuito de Salta capital.En un comunicado reciente dirigido a los afiliados y simpatizantes radicales, el candidato Chibán ha escrito lo siguiente:El próximo domingo 14 de marzo renovaremos nuestos compromiso democrático a través de elecciones internas para decidir nuestras autoridades.Para los Radicales, esta instancia siempre ha sido importante: somos el partido de la democracia que enfrenta a los conservadores, al populismo y al autoritarismo. Somos el partido de la horizontalidad, el partido donde la voz y el voto de todos los afiliados valen por igual.Acá no vamos a permitir que unos cuantos decidan a dedo quiénes son nuestras autoridades y nuestros candidatos. Por eso te pedimos que te prepares junto a tu familia para ir a votar, no importa si a nosotros ea otra lista.Lo importante es renovar el compromiso cívico que asumimos cuando nos afiliamos a nuestro centenario partido. Muchas veces el poder de turno quiere dar por muerta a la UCR, y siempre terminamos demostrando que estamos más vivos que nunca.Estamos vivos porque la sociedad nos necesita, porque tenemos una misión histórica, porque los Radicales tenemos honradez y determinación para denunciar la corrupción, el nepotismo, la injusticia y la pobreza que generan quienes gobiernan Salta desde hace décadas.Estamos vivos porque somos la fuerza política de la educación y la salud pública, de los trabajadores, de las pymes y de los profesionales. Somos la fuerza política de la República, el Federalismo y la Institucionalidad. Somos el partido de Alfonsín.Las internas del 14 de marzo son importantes porque serán el puntapié de un año electoral intenso. En Salta habrá elecciones generales el 4 de Julio y tenemos la obligación de estar en marcha lo antes posible: no podemos darle más ventajas al peronismo. Además, debemos defender la Constitución, ya que el Gobierno aprovechó la pandemia para impulsar una reforma que, como sabemos, siempre se hace pensando en los políticos y no en la gente.Es momento de recuperar la UCR para ofrecerle a Salta una alternativa que nos pueda sacar de la pobreza estructural que generaron los que gobiernan ininterrumpidamente desde 1983Construyamos el Radicalismo que nos enamoró cuando éramos jóvenes, volvamos a abrir las puertas del Comité a todos los que se alejaron, desilusionados con los dirigentes oportunistas y mezquinos que se decían radicales. Es ahora, es el momento de volver, de construir, de sumar. Te esperamos.