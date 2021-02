La Cámara de Diputados de Salta aprueba el proyecto para declarar la necesidad de reforma de la Constitución

Diputado Héctor Martín Chibán

El artículo 1º de la norma sancionada anoche declara «la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Salta, circunscribiéndose específicamente a los artículos 95 párrafo 1º, 103 párrafo 1º, 111, 137 inciso 4º, 140 párrafo 4º, 144 inciso 6º, 156 párrafos 1º y 3º, 169 Punto III párrafo 7º, 170 párrafo 2º, 171 inciso 2º y 172».

Entre los principales cuestionamientos figura la, por algunos señalada,para incorporar otros temas al debate reformista.La selección de los artículos habilitados no solamente habla de una reforma muy mezquina en cuanto a su alcance y a su ambición, sino también de una voluntad oscilante del gobierno que, por fuera de la ley, menciona que su propósito es el de reducir las reelecciones sucesivas del Gobernador y los intendentes municipales, pero por otro lado no revela sus verdaderas intenciones en cuanto a la reforma del artículo 156, que es el precepto que regula la duración temporal de los jueces de la Corte de Justicia de Salta.Durante el debate de anoche, algunos legisladores -incluso algunos de los que votaron a favor de la aprobación del proyecto- se quejaron de que el gobierno clausuró la posibilidad de que la reforma posibilitara la constitucionalización de nuevos derechos fundamentales, entre los que mencionaron el acceso a la conectividad, la salud integral, la educación, el agua potable o la igualdad entre sexos.Tampoco ha sido pacífico el punto relativo a la forma de elección de los futuros convencionales constituyentes, que según la norma aprobada anoche «serán elegidos en forma directa por el pueblo de la provincia, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la elección de diputados provinciales».La sesión ha tenido pasajes muy formales, como la intervención de la diputada oficialista, a quien se le vio sumamente incómoda defendiendo una reforma tramitada de forma tan autoritaria por el gobierno y lastrada por una llamativa superficialidad. Del discurso de Villamayor no queda para nada claro si el gobierno, cuando llegue el momento, extenderá los actuales mandatos temporales del jueces de la Corte de Justicia hasta la jubilación, o ratificará la temporalidad. Todo ha quedado en el aire, pero no por improvisación sino por un cálculo de ambigüedad más que evidente.Otra intervención destacada ha sido la del experimentado legislador, del bloque del Frente de Todos, que se mostró partidario de limitar los mandatos pero que propuso que tal limitación se compute a partir del mandato en curso del Gobernador actual, para no caer en la "trampa" (ya ensayada por otros, incluido él mismo) de contar a partir del siguiente.En un pasaje de su discurso, Godoy ha dicho también que «el Gobernador perdió la oportunidad de ser el que deje institucionalizada democráticamente a esta Provincia con una buena reforma». Y ha añadido que «la Corte tiene que estar como está», dando a entender que no está de acuerdo con la extensión de los mandatos temporales, pero sin aclarar si las competencias del tribunal deben mantenerse tal cual como en la actualidad.Otra intervención destacada ha sido la del diputado radical, que nada más empezar su discurso ha denunciado que el Gobernador ha llamado a sesiones extraordinarias de la Legislatura, como claramente manda el artículo 112 de la Constitución Provincial. «Otra vez el gobierno nos convoca a sesiones extaordinarias que de ninguna manera están en la agenda del pueblo», ha dicho Chibán quien por otra parte ha anticipado que acudirá a los tribunales de justicia para que, por esta razón, se declare la inconstitucionalidad de la ley sancionada anoche.«El primer proyecto de ley que nos convocaron a tratar, que está estrictamente encadenado con este tema, fue la ampliación del número de jueces de la Corte, tal como hizo el anterior Gobernador para consolidar el poder oligárquico y conservador, aduciendo que eso nos iba a dar un mejor servicio de Justicia», subrayó el legislador radical.Chibán se ha manifestado también partidario de limitar los mandatos, pero ha dicho estar convencido de que «esa limitación no va a regir para este Gobernador ni para estos intendentes». El legislador radical ha desafiado a todos ellos a «asumir explícitamente ese compromiso».