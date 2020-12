El Presidente y los gobernadores se reúnen hoy para definir el plan de vacunación

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández se reunirá este sábado con los gobernadores de todo el país para terminar de definir la campaña de vacunació en cada una de las 24 jurisdicciones tras la llegada a la Argentina de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V, informaron a Télam fuentes oficiales.

Los gobernadores

La reunión

El plan de vacunación

El encuentro, que está programado en forma virtual, se realizará durante la tarde, y será el puntapié inicial para comenzar con el proceso de inoculación a nivel nacional, calificado como una "epopeya" por el presidente Fernández, dado que llegará a cada rincón de los 2,78 millones km² de superficie que tiene la Argentina.Las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron el jueves a Ezeiza son parte de la primera etapa del proceso de inoculación, que está dirigido a personal de salud de todo el país.Gobernadores expresaron su satisfacción y expectativa por la llegada al país de las 300.000 primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que marca el inicio del operativo de inmunización que se realizará en todo el país a partir de la semana próxima y que este sábado tendrá un momento clave a partir del encuentro que los mandatarios provinciales mantendrán con el presidente Alberto Fernández para coordinar su distribución.Desde Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez expresó su expectativa de que "a partir del lunes" llegarán a su provincia "las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, para dar inicio a la campaña de inmunización contra el coronavirus".A través de su cuenta de Twitter, el mandatario patagónico indicó que "en esta oportunidad, serán prioridad los equipos de salud, quienes están enfrentando la pandemia en cuidados intensivos, internación Covid, guardias, personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén), laboratorios y quienes manipulan los PCR"."Hace diez meses estamos haciendo un gran esfuerzo para vencer al coronavirus. Falta muy poco para comenzar la campaña de vacunación y el primer gran paso será su aplicación a quienes están llevando adelante la parte más difícil, nuestros equipos del sistema de salud provincial", concluyó Gutiérrez.Por su parte, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, manifestó, también por Twitter, que "la llegada de la vacuna Sputnik V abre un espacio de esperanza ante al dolor que causa la pandemia".El Gobernador entrerriano felicitó al presidente Fernández, al ministro de Salud, Ginés González García y "a todo el Gabinete nacional por este gran logro"."Con trabajo, unión y solidaridad vamos a reconstruir la Argentina", concluyó Bordet, que será parte del encuentro que mantendrán por la tarde en forma virtual el Jefe de Estado con los mandatarios de cada una de las 24 jurisdicciones del país.El Ministerio de Salud de Entre Ríos comenzó esta semana la distribución de freezers en diferentes ciudades, que permitirán garantizar la refrigeración y cadena de frío de las vacunas contra el coronavirus.Las primeras 20 unidades de refrigeración se entregaron a los hospitales San Martín de Paraná, Delicia Masvernat de Concordia, y Santa Rosa de Villaguay, y continuará en los próximos días en los efectores de salud de otras localidades.El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, destacó la "celeridad con la que se ha diseñado el operativo" y recordó que equipos técnicos del área de Bioingeniería realizaron pruebas para asegurar "el correcto almacenamiento y conservación" de las dosis.Por su parte, el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó que la vacuna Sputnik V trae "esperanza" y elogió el operativo que coordina Nación para su distribución en todo el país por ser "democrático"."La vacuna es una esperanza y va a ayudar a pasar unos meses hasta tener más gente vacunada. Agradecemos al Ministerio de Salud de la Nación que coordina y democratiza, en su momento los respiradores y ahora las vacunas", indicó Jalil a la señal de noticias TN.En ese mismo sentido se expresó el ministro de gobierno de Catamarca, Jorge Moreno, que en diálogo con Télam destacó la "gran expectativa" que existe en la provincia por la llegada de la vacuna y precisó que la fecha de inicio del proceso de inoculación se definirá a partir del encuentro virtual que mantendrán este sábado los gobernadores con el presidente Fernández."Estamos con mucha expectativa y en las tratativas esperando que nos digan en qué fecha se puede empezar con la vacunación, pero seguramente será muy pronto", dijo el ministro a esta agencia.En tanto, el mandatario catamarqueño recordó que su provincia está abierta al turismo y que no exigen test de PCR para ingresar a su territorio."Hacemos controles aleatorios a quienes ingresan, por ejemplo si entran diez personas testeamos a dos o tres, y de esto se hace cargo el Estado. Hacemos un seguimiento y un bloqueo cuando surge un caso positivo", explicó.Asimismo, comentó que la provincia cuenta "con un sistema de semáforos" para medir el estado epidemiológico y, en este sentido, remarcó que hoy están "en verde" pero admitió que "es posible" que tengan que "volver a amarillo"."Lo que pasa en las ciudades del país, o en el mundo termina pasando en Catamarca a los 20 días. En algún momento llega. En los últimos días tuvimos 80 casos (diarios) cuando veníamos teniendo 15 o 20", expresó.Por su parte, desde Río Negro, la referente provincial de Inmunizaciones Marcela González detalló que la población total a la que se busca vacunar en la provincia es de 210.000 personas, pero aclaró que "por el momento solo alcanzará a personal de salud emergente: trabajadores de terapia y laboratoristas que procesan PCR", en línea con el resto de las jurisdicciones.González dijo que ya está "todo listo" para la distribución y detalló que en posteriores etapas "se incluirá a todo el personal de seguridad que preste servicios en la provincia, y luego docentes y no docentes solo pertenecientes a los niveles primario y secundario"."Se prevé inmunizar, después, a personas de 18 a 59 con factores de riesgo y luego mayores de 65 años", agregó."Hay que llevar tranquilidad, hay mucha resistencia, está bien, pero va a pasar cuando la gente vea que ya empezamos a vacunar. Se ha hecho mucha mala propaganda, pero estas vacunas fueron hechas en un laboratorio de altísimo prestigio", concluyó la coordinadora de Inmunización.El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por su parte, dijo que la provincia ya se encuentra "lista" y a la espera de la reunión con el Presidente para terminar de definir el inicio del cronograma de vacunación.En ese sentido, confirmó que las dosis que llegarán durante el fin de semana serán almacenadas en el principal hospital de campaña de la capital jujeña, que ya cuenta con todo el equipamiento necesario, según se dio a conocer el mandatario en el marco de una conferencia de prensa."La estrategia del Gobierno nacional fue buscar acuerdos con la mayor cantidad de laboratorios posibles, con vacunas que cumplieron la tercera fase y tienen todas un alto grado de efectividad", expresó el Gobernador.En Formosa, en tanto, el médico infectólogo, Julian Bibolini, confirmó que el envío de la vacuna Sputnik V "está pautado que llegue la semana que viene" a la provincia, y afirmó que la distribución hacia las provincias es responsabilidad del Gobierno nacional, y dijo que será vía terrestre.Bibolini quien es parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, precisó en conferencia de prensa que la prioridad para vacunar será "el personal que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes con coronavirus".En tanto, el ministro de Salud de Santa Cruz, Claudio García, informó a través de un comunicado que el lunes llegarán a la provincia las primeras dosis de la Sputnik V, y aseguró ya hay un Plan Operativo de Vacunación, que "se encuentra aprobado".En el encuentro de este sábado, los gobernadores recibirán la confirmación de la cantidad de vacunas que llegarán a cada uno de sus distritos en esta primera etapa en coordinación entre Nación y provincias.Cafiero adelantó el jueves que el Presidente "se reunirá" con los gobernadores" para continuar con el "trabajo articulado" que se desarrolla desde el inicio de la pandemia con los mandatarios provinciales, siempre fundado en "una mirada federal".El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó el jueves que el Gobierno busca "comenzar la semana próxima" con la campaña de vacunación, "en forma simultánea en todas las provincias".Los 56 ThermoContainers que llegaron el jueves desde Rusia fueron almacenados en un depósito a fin de comenzar con la separación en diferentes pallet, para ser distribuidas luego en cada uno de los distritos según el mapa sanitario con el que cuentan las autoridades. Los ThermoContainers son contenedores especiales provistos por DHL, que conservan el material a una temperatura de 18 grados bajo cero.El plan de vacunación contará con 116 mil integrantes de los equipos de vacunación, entre vacunadores y personal de apoyo, y 7.749 establecimientos de salud acondicionados para vacunar, además de 10 mil voluntarios que se sumarán a través del Programa Activar.El proceso de registro que deben seguir los ciudadanos para poder recibir la aplicación de la vacuna comienza con la validación de identidad y prioridad con DNI.Continúa con la carga de datos en los registros digitales con el sistema nacional que, según el Gobierno, "permite hacer seguimiento nominalizado de las personas vacunadas en tiempo real".Una vez aplicada la primera dosis, se emite un carnet de vacunación con recordatorio para la aplicación de la segunda dosis, y se efectúa un monitoreo de posibles eventos adversos.El Plan Operativo de Vacunación contra la Covid-19 es fruto del trabajo de articulación de las carteras de Salud, Defensa, Interior y Seguridad, junto a las 24 jurisdicciones.La vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura sanitaria que tengan.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó tras la visita a Rusia de sus técnicos un informe técnico que certifica la aprobación de la vacuna Sputnik V en el país, en el cual destaca que la vacuna tiene una eficacia mayor de la que se esperaba y que su efectividad no varía según el rango etario.En el informe, la Anmat indicó que recibió toda la información habilitante de la vacuna, que "muestra seguridad y una eficacia en un rango mayor al aceptable".