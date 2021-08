Las finanzas públicas provinciales o el discreto encanto de vivir de prestado

Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes de Salta

De las distintas opiniones que recoge el diario salteño se desprende que a la gran mayoría de administraciones locales de Salta le resulta imposible alcanzar un porcentaje anual de aumento de los salarios de sus agentes del 51%.

El presidente del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta, donha oficiado una vez más de portavoz de los jefes municipales y ha dejado claro que la situación creada por el gobierno de Sáenz en virtud del acuerdo salarial con los docentes puede hacer «tambalear las arcas municipales».Para Moreno, una de las soluciones posibles pasa por que los intendentes negocien con los sindicatos ATE y UPCN, «a fin de buscar una vía de acuerdo y evitar futuros conflictos».Extrañamente, la cuantía de los salarios de los trabajadores municipales en todo el territorio de la Provincia de Salta se encuentra ligada a la de los agentes que dependen del gobierno provincial. Es decir que los aumentos salariales que los sindicatos acuerdan con el gobierno para los trabajadores de la administración central se aplican automáticamente a los trabajadores municipales, sin apenas posibilidad de que los sindicatos se avengan a contemplar las diferentes situaciones locales.Pero el presidente del Foro de Intendentes ha valorado también otra solución. En este sentido ha dicho que «para enfrentar un nuevo incremento salarial se necesita que Nación aumente la coparticipación a la Provincia y la Provincia a los municipios, no veo otra salida».Desde luego, hay otras soluciones, aunque algunas de ellas no son tan «populares» para unos intendentes que buscan obsesivamente el favor de sus vecinos en forma de voto periódico.Los intendentes municipales y los sindicatos deberían estudiar seriamente el fenómeno delpara determinar, en primer lugar, la dimensión óptima de sus administraciones, tanto en relación con sus recursos como así también en relación con los servicios que presta a los residentes.Las quejas de los intendentes que mandan en pueblos que se encuentran al borde de la quiebra no son razonables en la medida en que ninguno de ellos ha adoptado medidas para racionalizar el volumen del empleo público local. Algunos -sorprendentemente- siguen contratando, aun a sabiendas de que los recursos financieros no son suficientes.Sin embargo, el problema no se encuentra exclusivamente en el lado de la oferta, por cuanto en muchos municipios son los vecinos residentes (y a veces los propios sindicatos) los que presionan a los intendentes para aumentar la contratación por encima de las reales posibilidades de pago.Por otro lado, si el gobierno provincial negocia salarios al alza, solo para contentar a un sector con una alta capacidad reivindicativa y capaz de deteriorar rápidamente la imagen del gobierno, y al mismo tiempo no tiene en cuenta el impacto que esta negociación puede tener sobre las finanzas municipales, es que el ministro responsable de estos asuntosy, por tanto, debe ser cesado de su cargo.En los tiempos en que vivimos resulta incomprensible que los intendentes municipales no estén representados de ningún modo en la mesa de negociación salarial, sea con los docentes o con cualquier otro colectivo de agentes al servicio del Estado, cuando es sabido que los aumentos que se acuerden en esta negociación repercutirán inmediatamente sobre las finanzas municipales.En Salta, la práctica totalidad de los municipios, cualquiera sea su dimensión o su complejidad organizativa, sobrevive con las cantidades que el gobierno provincial le envía periódicamente. En casi ningún municipio hay actividad económica privada (imponible) suficiente para que el municipio pueda soñar siquiera con sobrevivir a base del producto de la tributación local.A su vez, el aparato fiscal provincial es tan precario y los impuestos que recauda son tan poco significativos, que, en la práctica, los recursos únicos recursos de cierta importancia con que cuenta la propia Provincia de Salta para poder subsistir son los que el gobierno federal le envía, a discreción.Es sabido que los recursos de la coparticipación federal no son precisamente regalos del gobierno que reside en Buenos Aires, pero también es sabido que su distribución entre las provincias no se efectúa con criterios de solidaridad interterritorial, o proporcionales al esfuerzo contributivo de los territorios, sino en base a simples cálculos políticos de coyuntura.Parece evidente, entonces, que hay que introducir cambios en esta ecuación financiera, unos cambios que vayan más allá de lo que puedan decir unas normas de responsabilidad fiscal que son fácilmente eludibles por los sujetos obligados. Se debe negociar con los sindicatos del sector la reducción de las plantillas de trabajadores hasta hacerla coincidir exactamente con las necesidades reales de las administraciones, y establecer diferentes niveles de negociación colectiva, en atención a la capacidad financiera de los municipios, su localización territorial y el nivel de eficiencia de sus servicios.El empleo público no puede constituir jamás la base de la política social de los municipios. Si los intendentes tienen compromisos de asistencia económica a sus votantes, lo más lógico es que se dediquen a explorar soluciones asistenciales menos costosas que la creación incontrolada de puestos de trabajo que no se necesitan y que, además, no se pueden pagar.