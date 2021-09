El próximo lunes comenzará en Salta el juicio a Marcos Lautaro Teruel y dos amigos por abuso sexual

Marcos Lautaro Teruel

Según la información oficial, el juicio se celebrará ante la Sala III del Tribunal de Justicia de la ciudad de Salta, que estará integrada por los magistrados Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah.

La acusación

Por razones que no se han informado, la autoridad judicial salteña ha decidido retransmitir por su canal de Youtube la fase final del juicio (trámite de alegatos y lectura del fallo). Es desconocido el criterio del Poder Judicial de Salta para seleccionar cuáles juicios serán retransmitidos por las redes y cuáles no.Lo que se ha informado es que la lectura de la requisitoria fiscal no será retransmitida por Youtube para preservar la identidad de las víctimas y su derecho a la intimidad y confidencialidad. Sin embargo, no se entiende muy bien que la comunicación oficial «recomiende» a los medios de prensa que asistan al debate «evitar vulnerar estos derechos, omitiendo la identidad de las damnificadas». La vulneración del derecho a la intimidad de las personas en un contexto como este, puede ser constitutiva de delito, por lo que no cabe una «recomendación», así como no es admisible que una autoridad «recomiende» no matar o no robar.El ciudadanose encuentra acusado en dos procedimientos diferentes. En el primer expediente está imputado de un delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, y otro de corrupción de menores agravado por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.En el otro procedimiento, Teruel está acusado, junto a, de un delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.En el primer caso, la denuncia fue formulada el pasado 13 de marzo de 2019 por la madre de la víctima. Según el parte de prensa del Poder Judicial de Salta, la víctima habría sido sometida a abusos sexuales desde que tenía 10 años.La segunda causa se inició por una denuncia de fecha 24 de mayo de 2019. La víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014.