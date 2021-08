Catalano presume del 63% de mujeres en el Poder Judicial de Salta, pero... ¿mandan las mujeres?

Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia

Dice la información oficial que durante su exposición, el juez Catalano destacó por todo lo alto que, en el Poder Judicial de Salta, el 62,97% de su personal son mujeres.

El verdadero poder

Según Catalano, uno de losque él preside (la Corte de Justicia) está integrada porSin embargo, otros tribunales presididos por el mismo Catalano no tienen una proporción tan alta de mujeres. Por ejemplo, el, en el que si contamos a suplentes y secretarios, el porcentaje femenino baja, o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el que el porcentaje de mujeres es aún menor:, si se incluyen también a secretarios y miembros suplentes.Pero estos no son los únicos tribunales que con arreglo a la Constitución preside el señor Catalano, pues también preside la Cámara de Senadores de la Provincia en el supuesto previsto en el artículo 104 de la norma fundamental salteña (cuando el acusado es el Gobernador o el Vicegobernador de la Provincia). La Cámara de Senadores de la Provincia, de la que el propio señor Catalano fue asesor y funcionario durante muchos años, tiene actualmenteTambién preside -cómo olvidarlo Cerrillos- el Tribunal de Superintendencia del Notariado en el que la proporción de mujeres se sitúa exactamente en elA pesar de estos números tan dispares y opinables, Catalano igual ha sacado pecho en el encuentro y asegurado que entre los jueces de segunda instancia las mujeres son, mientras que el porcentaje es superior entre jueces de primera instancia ().La proporción es mucho más elevada en los tramos de funcionarios () y en lo que Catalano llama el «plantel profesional», un grupo en el que las mujeres sondel total.Lo que no ha dicho el presidente de la Corte de Justicia es que laes de vieja data, especialmente en los agrupamientos de funcionarios y profesionales. Es decir, lo que en Salta constituye un rasgo sociológico (relacionado con la estructura de clases) se ha hecho pasar en una reunión nacional como un acierto de las decisiones de los jueces supremos, cuando no lo es en absoluto.Sin embargo, Catalano sostiene a cambio queórganos administrativos son dirigidos por mujeres. Estos kioscos son la Secretaría de Superintendencia, Sindicatura Interna, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Mantenimiento Edilicio, Secretaría de Derechos Humanos, Servicio de Salud Ocupacional, Servicio de Psicología y Servicio Social, que según el presidente Catalano «cuentan con mujeres a cargo de cada dependencia».Es lo que en los pasillos judiciales se conoce como «la lechuga» (en alusión a una guarnición vegetal de poca importancia). Casi todo el mundo (mujeres y hombres por igual) sabe en la Ciudad Judicial de Salta que la carne jugosa se corta en el tercer piso, en donde hasta las paredes y los muebles rezuman testosterona.A pesar de estas cifras que parecen enorgullecer tanto al presidente de la Corte de Justicia,Lo pone de manifiesto el simple hecho de que la Corte de Justicia de Salta en su más que centenaria historiaPero también es un buen indicador del predominio masculino en las instituciones judiciales -a pesar de los porcentajes y de otros detalles meramente cuantitativos-O quizá también la forzada dimisión de la presidencia de la Asociación de Jueces de una importante magistrada de segunda instancia, que denunció acoso y persecución de sus compañeros varones.Probablemente el presidente Catalano hubiera quedado mejor ante su audiencia (o quizá no) si admitía públicamente que para corregir ciertas desigualdades estructurales en el ámbito judicial, las mujeres, en vez de reivindicar cuotas de cargos, necesitan pedir rigurosas órdenes de alejamiento contra jueces varones agresivos.Solo de este modo cobraría alguna credibilidad la bucólica pintura de la justicia salteña que el presidente Catalano hizo en el encuentro en el que jueces y juezas de todo el país intercambiaron experiencias acerca de la igualdad de género en el acceso a los puestos de decisión en el ámbito del Poder Judicial.