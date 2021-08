No probar en juicio el ciclo biológico del gorgojo es inconstitucional, dice la Corte de Justicia de Salta

Jueces y juezas de la Corte de Justicia de Salta

La información oficial de prensa de la Corte de Justicia de Salta es sumamente confusa, puesto que habla de que el alto tribunal ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una persona física o jurídica (que en ningún momento se identifica) contra la sentencia de segunda instancia que en su día le dio la razón a la Municipalidad de Salvador Mazza en un pleito en el que se discutía el buen o mal estado de una partida de harina.

El gorgojo, gran protagonista

La primera parte de la información da a entender que el asunto -a pesar de haber sido resuelto por la sala Civil y Comercial de la Corte- es de competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo, puesto que se dice que «la causa comenzó cuando cuatro equipos con harina fueron decomisados por la municipalidad de Salvador Mazza por presunto mal estado, presuntamente contaminadas con gorgojos por lo que fue decomisada y desechada posteriormente» (las redundancias son propias del texto judicial).En principio, la Municipalidad de Salvador Mazza (así como ninguna administración) tiene facultad para «decomisar» nada, por cuanto el decomiso, como institución jurídica, pertenece a la órbita del Derecho Penal, en donde está contemplada como una pena accesoria a la principal consistente en la privación definitiva de los instrumentos y del producto del delito o falta.Probablemente, lo que ha querido decir la información oficial es que la Municipalidad de Salvador Mazza «se incautó» de los equipos de harina, por estar estos relacionados con alguna infracción de naturaleza administrativa.Pero si esta incautación efectivamente ocurrió, no se explica en la información oficial de la Corte por qué motivo, la harina, después de ser «incautada» por la autoridad pasa a constituir el objeto de un aparente contrato de compra y venta mercantil.Dice la información oficial que la demanda civil de la Municipalidad de Salvador Mazza fue desestimada en la primera instancia al no llegar a probarse los extremos alegados por el demandante. Pero que en la segunda instancia la situación se revirtió y el tribunal competente procedió a revocar la sentencia anterior, estimó la demanda de la Municipalidad y condenó al contrario a pagar una indemnización por, supuestamente, haber entregado la harina en «mal estado».A título de aclaración, la información oficial de la Corte dice que «la mercadería fue retirada casi dos meses después de haber sido adquirida y para determinar el supuesto mal estado no se abrieron todas las bolsas». Se habla aquí de «adquisición», cuando dos párrafos más arriba se habló de «decomiso». Muy difícil de entender.Según parece, esto de que la harina no estaba en buen estado no es tan así. Al menos la Corte dice que esta afirmación «no se condice con la realidad de las actuaciones en las que, precisamente, se mantiene controvertida en la instancia apelativa la valoración sobre el estado en el que se encontraba la mercadería comercializada». Lo que quiere decir, más o menos, que si las pruebas en la primera instancia fueron en su momento insuficientes para tener por acreditado que la harina no estaba buena, y si en la segunda no hubo mejor prueba sobre este extremo, el real estado de la harina permanece en el aire.Para la Corte de Justicia, la afirmación de la Cámara en torno a que la harina estaba «embichada» «se presenta desprovista de argumentos que le den sustento, pese a la referencia que se hace de las actas de constatación del juez de Paz y las inspecciones realizadas por el área de bromatología de la Municipalidad. En efecto, a lo largo de su desarrollo, el fallo deja sin examinar el alcance probatorio que le asigna a aquellas piezas en torno a lo discutido por las partes».Es decir, que por mucho que la sentencia de segunda instancia haya tenido en cuenta las actas del juez de paz y las inspecciones municipales, lo que no ha hecho el juzgador de segunda instancia es razonar sobre las pruebas aportadas por las partes sobre el tema, en el curso de su debate judicial.Ahora bien. Dice la sentencia de la Corte que «no se trató en el fallo impugnado la carga de verificar, mediante un peritaje, el estado del producto conforme lo prescribe el artículo 476 del Código de Comercio».El razonamiento llena de dudas a cualquiera que no hubiera entrado en contacto con el expediente. Primero porque el Código de Comercioy no hay en el pronunciamiento de la Corte de Justicia un razonamiento que justifique su aplicación en un pleito de esta naturaleza, alegando, por ejemplo, que las normas supletorias del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no resultan aplicables a un contrato -supuestamente- en curso de ejecución.El derogado artículo 476 del Código de Comercio establecía que «los vicios o defectos que se atribuyan a las cosas vendidas, así como la diferencia en las calidades, serán siempre determinadas por peritos arbitradores, no mediando estipulación contraria». Pero esta norma, si resultara ser aplicable, solo podría obligar a las partes de un contrato de compraventa mercantil en la medida en que tanto comprador como vendedor se dedicaran al comercio. Y este no parece ser el caso de la Municipalidad de Salvador Mazza.La Municipalidad demandante alegó en el pleito que la harina (primero decomisada, después comprada) tenía gorgojos.Pero la Corte frenó en seco esta pretensión (avalada por la Cámara de Apelaciones) y ha dicho que “la mera indicación del ciclo biológico del gorgojo, se evidencia dogmática para sustentar la conclusión de que la mercadería llevaba este tipo de contaminación desde su origen”.Es así que el pequeño coleóptero y su «ciclo vital» se han convertido en los auténticos jueces del asunto, pues dicen los jueces de la Corte de Justicia que «la arbitrariedad en la que incurre la Cámara en la formulación de la premisa inicial, proyecta sus efectos en el modo en que se analizan las circunstancias del caso».Esto quiere decir, en pocas palabras, que la Corte de Justicia de Salta ha declarado inconstitucional una sentencia y no se ha tomado la molestia de decir qué precepto constitucional esta sentencia ha infringido, o al menos la garantía conculcada. Si nos atenemos a la información de prensa, el único elemento que conduce a la estimación del recurso de inconstitucionalidad es «la arbitrariedad en la que incurre la cámara».Lo cual es bastante llamativo, pues si para admitir a trámite simplemente los recursos de inconstitucionalidad la Corte exige a los justiciables un detalle pormenorizado de los vicios en que incurre una sentencia y les obliga a citar, con pelos y señales, las normas infringidas, ¿qué derecho tiene a resolver un recurso de esta trascendencia con una simple mención a la posible «arbitrariedad» de la sentencia?Y ya para terminar de rizar el rizo de lo absurdo, la Corte dice: “La afirmación por la cual el tribunal infiere que la compradora no pudo razonablemente suponer que cuatro equipos completos de harina vinieran en condiciones de resultar inútiles para su destino, no encuentra adecuada correspondencia con la simple enunciación del principio de interpretación contractual contenido en el anterior artículo 1198 del Código Civil”.Pero así como hay dudas bastante razonables en torno a la aplicación del artículo 476 de un código ya muerto, no hay ninguna duda acerca de que el artículo 1198 del Código Civil derogado no es norma supletoria (puesto que no completa ni integra el contrato ni llena los huecos regulatorios dejados por las partes).A la situación jurídica entablada en su día entre el demandado y la Municipalidad de Salvador Mazza, le son aplicables (ahora) las normas de interpretación de los contratos contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en virtud de lo que dispone el primer párrafo del artículo 7 de este cuerpo legal, que establece que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. La interpretación actual del contrato por la justicia competente es, claramente, una consecuencia de este y no el contrato en sí mismo.