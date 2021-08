Tres años más de prisión para un recluso que apuñaló a otro después de que el árbitro hiciera sonar el pito

Imagen ilustrativa

El condenado es el ciudadano Víctor Alejandro Soto, más conocido por su alias de «Cuco».

Según la información oficial, Marocco ha condenado a Cuco a tres años de prisión efectiva por un delito de lesiones. Esta pena se sumará a otra de nueve años que el señor Cuco venía ya cumpliendo en la misma cárcel por un delito anterior.Dice la misma información que los hechos enjuiciados ocurrieron el pasado 13 de mayo de 2020, en el Pabellón A1 de la cárcel de Villa Las Rosas, en donde Cuco tiene fijado su domicilio.El relato judicial dice que los guardias de seguridad advirtieron un tumulto en la planta y, al acercarse, vieron a Cuco peléandose con otro preso. Ambos utilizaban «puntas carcelarias» y trozos de madera para agredirse.Fue entonces cuando los carceleros hicieron sonar el silbato para deshacer el clinch, pero mientras el otro preso observó deportivamente la señal de los guardias, Cuco aprovechó el momento para asestarle una certera puñalada en las costillas a su oponente.Al parecer, Cuco alegó no haber oído el silbato y cuando los guardias le recriminaron por haber seguido la jugada, el preso se defendió diciendo: «Y... si no sé lo que cobrái».El preso herido fue trasladado al hospital San Bernardo con una herida de arma blanca en la región intercostal izquierda.La señora Marocco ha mandado los datos filiatorios de Cuco al registro provincial de condenados por delitos contra las personas y contra la integridad sexual. Ha recomendado también que se someta al condenado a tratamiento psicológico para el control de sus impulsos violentos, aunque en realidad habría que haberlo mandado al otorrino a que revisen por qué no escuchó el pito del referí.