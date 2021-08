'Excelencia: Tiene usted el teléfono celular al revés'

La histórica foto del presidente de la Corte con el teléfono al revés

Dejando a un lado interpretaciones realmente malévolas, la solemne pose del magistrado ante las cámaras plantea una serie de interrogantes casi obligatorios.

El primero es el siguiente: ¿Puede la máxima autoridad electoral de la Provincia (la misma que obliga a los salteños y salteñas a votar con máquinas electrónicas y pantallas táctiles) hablar por teléfono con la parte de atrás del aparato?Si se observa con cuidado la fotografía, podemos comprobar que el doctor, en vez de arrimar su oreja al auricular del aparato, la tiene colocada sobre la cámara trasera que es conocida por no emitir sonido alguno. Las posibilidades de que haya querido hacerse un selfie del lóbulo de su propia oreja son mínimas.Incluso si tuviera el teléfono en modo altavoz, ninguna necesidad habría de colocarlo en el oído.Es probable que el presidente de la Corte haya leído en alguna página web el famoso bulo que dice que la batería de los celulares dura más si se usan al revés. Pero esta creencia -aun no comprobada científicamente- afirma que el teléfono tiene que estar «patas p'arriba» (esto es, con la parte inferior a la altura de la oreja) pero siempre con el dorso del lado de la palma de la mano. Como se puede ver en la fotografía, la pantalla del teléfono del doctor Catalano, para el lado que da el sol.La segunda pregunta es esta: Si el presidente del Tribunal Electoral maneja de esta guisa los aparatos electrónicos, ¿podemos estar tranquilos y confiar en los resultados del escrutinio definitivo? (y eso para no dudar de que las sentencias de la Corte de Justicia han sido amparadas en las normas legales correctas).La pandemia -¡qué duda cabe!- nos obliga a tomar ciertas precauciones, incluso con el uso del teléfono, especialmente cuando se trata de un aparato prestado. Pero esto de intentar hablar a través de la espalda del dispositivo es realmente novedoso. Quizá en la próximaque publique la Corte de Justicia de Salta se obligue a magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados de la repartición, por vía de superintendencia, a hablar con el celular colocado al revés, habida cuenta de los excelentes resultados obtenidos en esta prueba piloto.Si esta costumbre se impone en el ámbito judicial, estaremos a las puertas de una revolución que seguramente va a empequeñecer a la del llamado «expediente digital».¿Se imaginan ustedes a dos jueces hablando entre sí con sus teléfonos al revés para decidir la calificación jurídica de un delito con una víctima moribunda? «- ¿Que haga reposo me has dicho, Javier? - No, Pablo, responso, responso, he dicho».La única defensa posible del presidente de la Corte de Justicia está en la historia, pues los más viejos del lugar recuerdan que cuando lo normal era tener en casa solo un teléfono con tubo, los más despistados se ponían en la oreja la aquella parte del tubo por la que entraba ese endiablado cable que muchas veces era difícil de desenredar. Aquel gesto solo era comparable al del fumador que de vez en cuando encendía el cigarro por el filtro.El teléfono, cuya noble y centenaria historia arranca cony que parecía que terminaba con, todavía tiene mucho para contarnos.