El empleado público que 'liquidaba mal los sueldos' deberá indemnizar al Estado con 22.500 pesos

Al agente Marcelo Nicolás González (35) le ha caído una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, más una accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza señora Paola Marocco lo ha hallado culpable de un delito de fraude a la administración pública.

Aunque se trata de un delito evidentemente doloso, la información oficial del Poder Judicial de Salta no dice en ningún momento cuál pudo haber sido el móvil del delito o de qué forma la juzgadora tuvo por acreditada la intención dañina del agente, de cuya actividad la información oficial no dice una sola palabra.Esta información solo dice que «A partir de un reporte solicitado a la Dirección General de Informática sobre los registros de liquidaciones realizados mediante operación manual del sistema a cargo de Marcelo Nicolás González, se detectaron importes que no coincidían con la grilla salarial vigente ni con la situación de revista de los docentes a quienes se destinó el pago. Las liquidaciones irregulares se efectuaron entre 2014 y 2015».Es decir, no dice -aunque vagamente lo da entender- que fue el señor González el que mediante alguna maniobra realizó tales operaciones manuales en el sistema y es el autor de las «liquidaciones irregulares detectadas».Con todo, el agente infiel no ingresará en prisión, pues la cuantía de su condena permite la ejecución condicional.En la parte más llamativa de la información oficial se dice que la señora Marocco, tras estimar la demanda civil interpuesta en su contra, ha condenado a González a pagar al Estado provincial la cantidad deen concepto de indemnización por daños y perjuicios, más sus intereses.Tal cantidad, sin los intereses, equivale al día de hoy a unos, lo que de alguna manera nos da la medida de la magnitud del «agujero financiero» provocado por las maniobras del señor González.El condenado deberá cumplir una serie de reglas de conducta por el término de dos años, pero durante seis meses deberá trabajar gratuitamente para el Estado, cumpliendo cinco horas semanales en el hospital de Metán, «fuera de sus horarios habituales de trabajo». ¿Es que acaso el condenado sigue en su trabajo habitual?