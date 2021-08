Condenado a prisión e inhabilitación un empleado municipal de Orán que ofrecía tratos 'bajo el poncho'

Imagen ilustrativa

El condenado es el ciudadano Félix López (47), quien ha sido declarado culpable de un delito de concusión, que consiste en la exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.

La pena impuesta por el juez López (que no tiene ningún parentesco con el condenado Félix) es de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de un año para ejercer cargos públicos.A cambio de no ingresar en prisión, el señor López (el condenado) deberá, en los próximos dos años, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato de liberados; no deberá acercarse a sus víctimas, así como a sus domicilios o lugar donde aquellas se encuentren. Deberá también adoptar oficio, arte, o trabajo lícito en un plazo no mayor de seis meses. Además realizará trabajos no remunerados en el asilo de ancianos.Al señor López (el juez) solo le faltó imponerle el rezo de 15 Avemarías y 33 Padrenuestros, pero ha preferido obligarle al señor López (el condenado) a seguir un curso «sobre ética y normas de convivencia ciudadana» en cualquier institución pública o privada, ya sea de forma presencial u on line.La información oficial del portavoz de prensa del Poder Judicial salteño dice que durante la audiencia el acusado confesó haber cometido el hecho y ofreció a modo de reparación del daño causado la entrega de cinco mil pesos a las víctimas.López (el condenado) se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Orán. El día del hecho, la policía vial secuestró una motocicleta. El hombre hizo entrega de un cartón con un número de teléfono a la conductora del vehículo, y le dijo: “llamame y así hacemos un trato bajo poncho”.La atribulada conductora llamó al número del cartón y acordó con López la devolución de la motocicleta a cambio de desembolsar mil quinientos pesos (la multa correspondiente, según López, ascendía a cuatro mil pesos).El empleado “bajoponchista” fue detenido por la Policía justo cuando se iba a encontrar con la mujer para concretar la devolución del vehículo.