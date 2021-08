Una sentencia dictada en Orán se aparta de la ley vigente sin mencionar el precepto constitucional que aplica directamente

Jueza Ana María Carriquiry

Esta norma establece, con suficiente claridad, que «ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación».

Texto completo de la sentencia

La sentenciante, señoracomienza su profusa argumentación jurídica citando en apoyo de su tesis la sentencia de 24 de febrero de 2012 pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras resolver la demanda entablada contra la República de Chile por la señora, que interesó la declaración de responsabilidad internacional del Estado chileno, por considerar que había sido víctima de trato discriminatorio, y sufrido, a manos del demandado, interferencia arbitraria en su vida privada y familiar. La señora Atala había sido privada en proceso judicial del cuidado y custodia de sus hijas menores de edad a causa de su orientación sexual.De esta sentencia -que nada tiene que ver con un proceso de filiación- la jueza oranense extrae la conclusión de que la Convención Americana de Derechos Humanos «no tiene un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo 'tradicional' de la misma». La conclusión es, por supuesto, verdadera y correcta, desde el punto de vista del Derecho Internacional; pero es tan elemental y conocida que aparece recogida en la sentencia argentina como un simple adorno de erudición, absolutamente innecesario y superfluo.Lo que no acierta a escribir la señora Carriquiry en su prolijo desarrollo argumental es que, en algunos ordenamientos jurídicos (como el argentino, por ejemplo) el reconocimiento jurídico a nivel internacional de las familias «no tradicionales»y este está constituido por el derecho de filiación, que la ley nacional -razonablemente o no- limita a solo dos vínculos filiales, por razones que la magistrada oranense no se ha detenido a valorar.La sentenciante repasa lo que ella considera hitos de progreso en la evolución de la legislación civil argentina y menciona reformas legales como las que en su día permitieron el mal llamado matrimonio igualitario (al que correctamente debe aludirse como matrimonio entre personas del mismo sexo), las normas sobre reproducción asistida que recoge el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la ley nacional 27.636, que la magistrada sostiene es de «Promoción al Empleo para personas travestis, transexuales y transgénero», cuando su título oficial es «Ley de promoción del acceso al empleo 'Diana Sacayan' - Lohana Berkins'» (una ley que no entendemos por qué ha sido citada aquí); y el Decreto nacional 476/21 de 20 de julio, «por el que Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación».A este importante (y podríamos decir casi impresionante) desarrollo legislativo le falta, lógicamente, la norma que permite que las personas tengan más de dos filiaciones.Y porque la señora Carriquiry es bien consciente de esta particular «carencia», organiza a continuación su discurso alrededor de dos ejes que son muy claros:1) El que habla del reconocimiento internacional (aislado, por supuesto) de lo que se denomina «triple filiación».2) La «inaplicabilidad» del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial argentino, en favor de alguna norma internacional con rango constitucional, que la magistrada no cita en ningún momento.Uno de los puntos más llamativos de la argumentación de la jueza de Orán es el que dice que «en las Jornadas XXV de Derecho Civil, realizadas en Bahía Blanca en 2015, la Comisión Nº 14 de Estudiantes concluyó que 'el interés superior del niño debe ser definido a la luz de la socioafectividad como valor que lo realiza en el caso concreto'».Otra vez la jueza trae a colación asuntos que nada tienen que ver con la filiación (un derecho que no solo afecta a niños, niñas y menores de edad, sino que es particularmente crítico en adultos plenamente capaces), y en concreto alude al «interés superior del niño», un concepto jurídico todavía indeterminado en el sistema jurídico argentino.A partir de aquí, la señora Carriquiry pretende convencer de que el «interés superior del niño» es el de «conocer su identidad» y, más todavía, de «conocer sus orígenes biológicos», derechos que la magistrada sentenciante muy vagamente nos dice que tienen rango constitucional -imaginamos- que por vía de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.Pero esto ni remotamente funciona así.El artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que «Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas».En casi todo el mundo -excepto probablemente en Orán- es sabido que esta particular configuración del llamado «derecho a la identidad» deja afuera del precepto al hipotético derecho del niño a «conocer sus orígenes biológicos», que, de existir, no puede ser considerado un derecho absoluto. Lo que los Estados parte deben respetar, con prioridad,, lo cual automáticamente produce el efecto de colocar a la llamada «verdad biológica» en un escalón jurídico inferior.Pero lo que es todavía más sangrante, es el hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño -que supuestamente invoca la jueza de Orán-. Y es la ley, precisamente, lo que la señora Carriquiry se ha saltado a la torera.En un reciente proceso de filiación en el que me ha tocado actuar como abogado, un tribunal colegiado español ha puntualizado que «el niño dispone de una acción judicial para conocer sus orígenes biológicos», y que en los casos de niños de corta edad que han sido criados en el seno de una familia fundada sobre un reconocimiento parental que no coincide (o puede no coincidir) con la «verdad biológica»,, porque es en esta (y no en la «verdad biológica») donde reside el interés superior del niño.Para la señora Carriquiry las cosas funcionan de modo muy diferente. Ella afirma en su sentencia, por ejemplo, que el derecho a la identidad (que no hay dudas de que tiene rango constitucional) posee una faz estática y otra dinámica. La primera hace al origen biológico de la persona, en su derecho inalienable a saber, conocer e investigar la 'verdad biológica'.No podríamos estar más de acuerdo,. Hasta tanto el niño no tenga edad para decidir, se debe respetar la filiación establecida, pues lo contrario significaría poner por delante el interés del progenitor que reclama su paternidad.Y esto nada más y nada menos es lo que ha ocurrido en el caso de Orán y en la aplaudida (sin motivos) sentencia de la jueza Carriquiry, pues el niño cuya filiación se ha discutido en el pleito (que tiene solo dos años de edad), mientras «el universo adulto» decidía por él, lo que a juicio de los adultos, más le convenía.Toda la poesía de la jueza Carriquiry se estrella frente al infranqueable muro de la Ley. El recurso -por cierto bastante conocido pero no por ello menos irregular- de resolver directamente una controversia jurídica saltando a la regulación constitucional, sin tener el coraje de declarar la inconstitucionalidad de la norma legal omitida, podría ser de recibo pero únicamente la medida en que el juzgador nos dijera claramente y sin circunloquios cuál es la norma constitucional que aplica con prioridad.En el caso que comentamos, esa norma no ha sido en ningún momento citada. Ya hemos visto que no puede ser el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ni la propia Constitución Nacional. Así que ¿cuál es?De la sola mención del llamado «derecho a la identidad» como derecho fundamental de las personas no puede inferirse, sin hacer trampas intelectuales, la existencia de un correlativo derecho a conocer la «verdad biológica». Como ya hemos visto, si tal derecho existe, este solo lo puede ejercer el hijo, en su propio interés, mas no el padre (ni el verdadero ni el presunto).Así que, mucho me temo, que estamos ante un pronunciamiento alejado de cualquier razonabilidad, que se mueve en los límites de la legalidad, en la medida en que sus conclusiones principales se encuentran apoyadas en una norma constitucional que en ningún momento se menciona, o en una norma cuya real proyección y ámbito de despliegue no coincide para nada con el enfoque de la magistrada sentenciante.Este apresurado análisis deja afuera algunas consideraciones casi ineludibles, como la que se refiere a la(según la jueza, las partes acordaron su suspensión), o la vinculada a la extravagante inclusión en la parte dispositiva de la sentencia de un encendido elogio al comportamiento de los letrados de las partes, que era suficiente con haberlo hecho en los considerandos; o, finalmente, la «carta» que, siguiendo su particular costumbre, la jueza ha escrito al niño afectado por su sentencia, en la que seguramente no faltará la mención al esfuerzo que ella y los letrados han hecho para asegurarle que durante toda su vida tenga «dos papis», en abierto desafío a una ley del Congreso de la Nación.La sentencia de la jueza de Orán supone que el acuerdo de dos señores (y de sus letrados) ha sido suficiente para cargarse toda la fuerza normativa del Código Civil.En resumen, en el proceso que ha resuelto la señora Carriquiry se afirma en todo momento que tanto la jueza, como la asesora de incapaces interviniente, los letrados y las partes sustanciales han obrado en el interés del niño, pero este jamás ha sido consultado. En el derecho positivo argentino -a diferencia del español, por ejemplo- no hay una definición concreta y precisa del «interés superior del menor», como concepto jurídico; de modo que la sentencia que establece la «triple filiación» no es más que un cálculo alegre de una situación jurídica cuya efectiva concreción requiere saltarse la ley vigente, algo que la jueza de Orán hace con una frialdad que es para poner los pelos de punta a cualquiera.