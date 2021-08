Abogados y abogadas de Tartagal alzan la voz frente al 'tratamiento discriminatorio' de Falconier Diez

Sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta

El texto completo de dicho comunicado es el siguiente:

Los abogados y abogadas pertenecientes al Distrito Judicial Tartagal nos vemos en la obligación profesional, social y moral de repudiar públicamente las declaraciones vertidas por la Dra. Falconier Diez María Luisa – Vicepresidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, el día 3 de Agosto de 2021 en la Reunión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de Salta y el Comunicado respaldatorio a la misma por parte del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, haciendo las siguientes consideraciones:Venimos por la presente a repudiar enérgicamente las expresiones vertidas, que posteriormente fueron respaldadas por el Colegio Profesional que ella conduce, dado que las mismas no tienen otro rumbo que el de discriminar, subestimar e insultar a los abogados del Norte, como han elegido llamarnos, sin contemplar la paridad que existe entre colegas, yendo en contra de los valores de lealtad, buena fe y respeto recíproco, valores que protege el Código de Ética de la Abogacía, injuriando gravemente a todos los profesionales de este lado de la provincia, como al suelo que habitamos; sin dejar de poner de manifiesto que sus declaraciones son aún más graves, dado que al haber integrado el Consejo de la Magistratura, la misma podría haber emitido dictamen con los prejuicios que ahora expresó, con lo cual consideramos probablemente exista un daño ya generado irreparable para nuestra comunidad jurídica.Evidentemente no podemos dejar de hacer notar que las expresiones realizadas respecto al nivel académico de los Abogados del interior y particularmente de los distritos Oran y Tartagal es completamente falso y malicioso, tal es así, que como prueba de ello podemos encontrar diversos fallos de los máximos tribunales de la Provincia de Salta y de la Nación Argentina que fijan tendencia jurisprudencial cuyos impulsores fueron colegas radicados en ésta ciudad, como así una cantidad de ternas considerables integradas por colegas de estos distritos, no solo en los distritos de origen, sino también al concursar los mismos en el Distrito Centro.Entendemos que realizar apreciaciones respecto del rendimiento académico y la participación en los concursos sobre profesionales, por el solo hecho de residir en el interior de la provincia y puntualmente sobre quienes habitamos en los Distritos Tartagal y Orán, no es más que un prejuicio con tintes totalmente discriminatorios, sin ningún sustento estadístico, faltando a la verdad, violentando nuestro honor; encuadrando así en un accionar gravemente injuriante, sacando a la luz un centralismo provincial vergonzosamente manifiesto y atacando a la Dignidad Humana de quienes abrazamos al derecho día a día en la búsqueda de una sociedad más justa.Del mismo modo es nuestra voluntad dejar expresado que esto no hace más que agravar la situación ya vivida en los distritos del interior, dado que además de contar con una justicia Civil y Comercial más escueta con relación a la cantidad de habitantes (considerando que la proporción es de 4 (cuatro) a 1 (uno) con relación comparativa entre el Distrito Centro y el Distrito Tartagal, a pesar de encontrarse creado el Juzgado Civil y Comercial nº 2 del Distrito Tartagal desde el año 2015, el cual nunca fue puesto en marcha), viviendo en materia Penal similares situaciones (poner por ejemplo de manifiesto que contamos con fiscalías que no cuentan con Abogado Auxiliar y que las que cuentan con ese cargo solo cuentan con uno), al igual que en la mayoría de las ramas, además de existir innumerables organismos sin mecanismos para litigar o hacer trámites de rigor sin trasladarse a la ciudad Capital (Poder Ejecutivo Provincial, Boletín Oficial, etc.); sin dejar de mencionar que al día de la fecha no se avanzó con el expediente digital, ya aplicado en el distrito de mayor extensión (centro) hace un buen tiempo.Es menester agregar a las expresiones vertidas por la Dra. Falconier, que ya existen estímulos, tales como la asignación de vivienda, para aquellos colegas que se trasladan de un distrito a otro a ejercer un cargo; y que pretender mayores “estímulos” con base al lugar de residencia, traducidos estos en dinero por concepto de “desarraigo”, no es más que menospreciar y atacar no solo a los colegas del interior, sino también a su población en general, pues, rechazamos que haya que “compensar” a los Abogados del distrito centro por trasladarse a vivir a otro municipio de la provincia.Es importante volver a destacar que en los Distritos Tartagal y Orán, existen gran calidad de profesionales que no son solo buenos por sus conocimientos y capacidades, sino que aman, respetan y están comprometidos con el lugar en donde viven y con las personas que trabajan, sin necesitar ningún tipo de adicional para querer vivir y comprometerse con esta zona, que cabe decir sería bien merecida por las circunstancias desiguales y desventajosas en las que vivimos en relación al Distrito Centro. Asimismo sostenemos y exigimos que se dé prioridad en los concursos públicos de antecedentes a los abogados y abogadas que residen en los lugares donde se llevan adelante estos, pues es públicamente conocido que cuando los profesionales designados son de la Ciudad, a la que pretende darle prioridad la Dra. Falconier, utilizan el cargo como una oportunidad para poder instalarse nuevamente en su ciudad de origen, generando una grave desorganización y perjuicio en la administración de justicia que padecemos nosotros los abogados litigantes y por sobre todo a nuestros clientes, los justiciables, afectando de ésta forma a la sociedad en general.Por último y no por eso menos agraviantes, tal vez hasta más, decimos que el Colegios de Abogados y Procuradores de Salta, desde su dirección, habiendo estando presente en el lugar de las declaraciones el Dr. Pedro Burgos presidente del mismo, esta institución no ha estado, ni por cerca, a la altura de las circunstancias en la defensa de los derechos de quienes dicen representar. Nosotros los litigantes del Departamento San Martin, del “Norte” como nos han llamado, no nos sentimos representados por sus declaraciones, estamos en desacuerdo, y repudiamos el apoyo que han dado a la Dra. Falconier en este tema, intentando hacernos creer que sus dichos fueron descontextualizados. Esto no es más que un insulto nuevamente a nuestras capacidades, en sus intentos de seguirnos subestimando como profesionales idóneos y capaces, ahora desde un nivel institucional.El destrato que hoy estamos padeciendo los abogados de este lado de la provincia, no es más que un reflejo de nuestra sociedad salteña, de lo que nos ha hecho históricamente el centralismo salteño, promoviendo a niveles ahora institucionales, la discriminación. Una discriminación real y palpable, no como la que intenta el Colegio de Abogados, al expresar que la Dra. Falconier está siendo víctima de violencia de género simbólica y mediática, cuando solo se la ha interpelado y cuestionado por sus apreciaciones discriminatorias, jamás por el hecho de ser mujer. Este intento desesperado del Colegio de Abogados no da cuenta de otra cosa, más que del menosprecio que realizan a nuestras personas y ahora a las verdaderas víctimas de violencia.Por todo esto brindamos nuestra solidaridad y apoyo a todos los abogados del interior que día a día tienen que lidiar con las desventajas del sistema de justicia, a los magistrados y funcionarios que han concursado y se han establecido en nuestro Distrito ante el desprestigio sufrido en el correr de estos días y del cual formamos parte.Suscriben:ARAUJO, Carla Beatriz, - M. P. nº 6615PEREYRA, Julia Estela - M. P. nº 1421RUIZ, María Delicia - M. P. nº 1947SUÁREZ, Silvina Beatriz - M. P. nº 2369TOMECEK, Emilia Margarita - M. P. nº 5877NASER, Celia del Carmen - M. P. nº 786NAZAR, Héctor - M. P. nº 1469VELÁZQUEZ, Irene Natalia - M. P. nº 2809CARRIZO, Alejandra Ayelén - M. P. nº 5933ESPER, Sarah Yamila - M. P. nº 2052VEGA, Marcela - M. P. nº 2565BEKY, Fabiana Estefanía - M. P. nº 6155PACHECO, Noelia Paola - M. P. nº 6230BARAHONA, Elida - M. P. nº 6382LESCANO, Eugenia Silvana del Valle - M. P. nº 6678SAGÁRNAGA, Facundo - M. P. nº 4519SAGÁRNAGA, María Liliana - M. P. nº 4622SÁNCHEZ, Juan - M. P. - M. P. nº 2930RODRÍGUEZ, Rodrigo Javier - M. P.. nº 4329RIOJA, María Magdalena del Sol - M. P. nº 5923ZULOAGA, Marcelo - M. P. nº 1555MARTÍN, Juan Manuel - M. P. nº 3357PAYO ESPER, Pablo Exequiel - M. P. nº 5.900GONZALEZ, Sergio - M. P. nº 6128BRÍTEZ, Renzo Fabricio - M. P. nº 6147GEREZ, Angelo Federico - M. P. nº 6817VACA, Rodrigo Augusto - M. P. nº 6809ALTAMIRANO, Susana J. - M. P. 2915SALOMÓN, Héctor José María - M. P. nº 1196SAN MILLÁN, María Pamela - M. P. nº 6624DIP, José R. - M. P. nº 5103VILLARROEL, Daniel - M. P. nº 6714ESPINOSA, Eliana - M. P. nº 5678VARGAS BARÓN, Fernanda - M. P. nº 5774ARAUJO, Carla Beatriz - M. P. nº 6615ESPER, Eduardo Ernesto - M. P.. nº 648ESPER, Matías Eduardo - M. P. nº 5643IRIARTE, Carlos - M. P. nº 1732HOYOS, Vanina - M. P. nº 5340ARCE, Hugo - M. P.. nº 2045HEREDIA, Alfredo Osvaldo - M. P. nº 1205DEL RÍO, Víctor Hugo - M. P. nº 2780SAAVEDRA, Carla Noelia - M. P. nº 6085BELMONT, Víctor Hugo - M. P. nº 887TKACZEK, Paula Gabriela - M.P. nº 5871NEGRI, Gonzalo - M. P. nº 6723PERALTA, Sandra Elizabeth - M. P. nº 2501HERNÁNDEZ, Aldo. - M. P. nº 685FLORES, Humberto Ramón - M. P. nº 1154VILLALBA, Marcela - M. P. nº 5450