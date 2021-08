La abogada Falconier Diez dice que los 'profesionales' del Norte provincial tienen 'escaso rendimiento académico'

Ciudad Judicial de Tartagal

Para empezar, la abogada Falconier Diez ha recordado que fue consejera del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta «durante la gestión del doctor Abel Cornejo».

Your browser does not support the audio element.

Los concursos en el interior y el nivel académico de los concursantes

Un salvavidas de plomo a la jueza Carriquiry

La verdad es que el desempeño de la señoracomo consejeracon la presidencia de aquel órgano constitucional por parte de Abel Cornejo, pero este último (como cualquier otro presidente) no realizó «gestión» alguna.Ni la Constitución provincial ni la ley 7016, que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Salta, atribuyen a su presidente (o a cualquiera de sus consejeros) capacidad de «gestión» de ninguna especie. El presidente del Consejo de la Magistratura ejerce, según el artículo 3 de la ley 7016 «las atribuciones propias de un tribunal colegiado», entre las que destaca, como la más importante (si acaso, la única) la posibilidad de deshacer los empates con su voto de calidad.Al decir, por tanto, la señoraque fue consejera «durante la gestión» de Cornejo, no solo ignora el contenido de la ley sino que se sitúa voluntariamente como una especie de empleada/subordinada del presidente del CDM, posición que, con la ley en la mano, no ocupa ni debería ocupar ningún consejero o consejera en ejercicio.Según la particular experiencia de la señoracomo consejera, «para los concursos del interior son muy pocos los profesionales que se presentan».La actual vicepresidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta recuerda que «muchas veces se ha declarado desierto el concurso», lo que atribuye probablemente a la falta de «estímulo». Para la señoraes «increíble» que algo como esto suceda, ya que para ella el sueldo de los jueces «es muy importante en cuanto a sus montos».Es decir, no es el dinero lo que mueve a los «profesionales del Norte» a presentarse a los concursos que convoca el Consejo de la Magistratura de Salta.La señorapropone, como solución, «estimular a los profesionales del Distrito Judicial Centro para que concursen cargos en el interior» mediante el pago de un complemento salarial por desarraigo o prestación parecida.En la parte más polémica de sus afirmaciones, dice la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Salta que «las personas que se presentan (a los concursos para cargos judiciales en el Norte provincial)».Esta sola afirmación ha levantado una oleada de críticas, por su profundo carácter discriminatorio, por su insanable injussticia y por expresar una suerte de(por otra parte nunca comprobado) en favor de los abogados y abogados de la ciudad de Salta.Tan malos son para Falconier Diez los «profesionales del Norte», que los salteños del centro han debido llenar los huecos mandando al trópico (en donde las neuronas al parecer decrecen proporcionalmente en relación con la latitud) a jueces de la tierra.Falconier Diez ha tenido la poca delicadeza de poner como ejemplo de esta exportación a la señora(hoy jueza de Familia en la ciudad de Orán).De ella ha dicho Falconier: «un ejemplo es la doctora Ana María Carriquiry, que lo hizo pero después de haber concursado innumerables veces aquí en el Distrito Judicial Centro. Es como que dicen, bueno, no entro, no me nombran en las ternas, pruebo en el Norte».Eso y decir que la doctora Carriquiry prefirió concursar un cargo más fácil en Orán porque estaba un poco cansada ya de hacer «papa» de forma repetida en los concursos del Distrito Centro es más o menos lo mismo.Lo que preocupa no es tanto la discriminación profesional por razón del lugar de residencia ni la poca elegancia al citar el caso puntual de una jueza meritoria, a la que se ha estigmatizado al insinuar que ha tomado un atajo fácil en su carrera profesional. Preocupa el hecho de que quien efectúa estos juicios es una de las principales impulsoras de la reforma de la Constitución de Salta. Una persona que finaliza una entrevista radial diciéndole a su entrevistador «Muchas gracias por la atención. ¡Negro!», no parece que sea la encarnación de la igualdad republicana, precisamente.Si la nueva Constitución va a estar influida por estos criterios, es hora de que algunos vayan pensando en cambiar su domicilio a una ciudad en que el calor no afecte la capacidad de raciocinio.