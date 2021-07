Dos hermanos condenados en Orán por saltar la tapia y robarle a su vecina

Juicio penal en Salta - Imagen ilustrativa

Los condenados son los ciudadanos Rodrigo Emanuel Saavedra (19) y su hermano mayor Lautaro Juan José Saavedra (20). Ambos deberán cumplir una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Los hermanos admitieron durante el juicio ser los autores de los robos, ocurridos en el mes de septiembre de 2021. Los dos penetraron en la vivienda de su vecina, ubicada en el barrio Maravillas de la ciudad de Orán, y lo hicieron con fines de robo.Si bien no ingresarán en prisión, deberán ajustar su comportamiento a las reglas de conductas que les han sido fijadas por el juez López, que incluyen el deber de fijar domicilio y comunicar al juzgado cualquier cambio, el de abstenerse de cometer nuevos delitos y no ejercer violencia de cualquier tipo contra la denunciante. Los Saavedra deberán también someterse a tratamiento por sus adicciones.El juez señor López ha absuelto a Lautaro Juan José Saavedra del delito de violación de las medidas sanitarias, por no haberse formulado acusación fiscal en su contra. Por el mismo motivo fue absuelto su hermano Rodrigo Emanuel Saavedra de los delitos de violación de las medidas sanitarias, daños y amenazas con armas.Finalizada la audiencia, los jóvenes recuperaron su libertad.