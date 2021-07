Una jueza de Salta busca una sola familia para adoptar a seis hermanos

Imagen ilustrativa

Según esta información, los menores residen actualmente en un centro de acogida temporal que depende de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del gobierno provincial.

Los niños -cuatro varones y dos mujeres- asisten regularmente a la misma escuela y, según el Poder Judicial de Salta «comparten las actividades recreativas cotidianas, por lo que son muy unidos».Es por esta razón que la jueza a cargo del asunto ha solicitado «que se agoten las instancias de búsqueda de una familia que pueda adoptarlos de forma conjunta», lo que debe entenderse como una familia dispuesta a adoptarlos a «todos juntos».La información oficial señala que los niños no tienen preferencias por un tipo de familia determinado, siempre y cuando se garantice la adopción conjunta.Como suele ser habitual en estos casos, se ha informado que las familias interesadas deben «contar con una estructura material que le permita afrontar este compromiso de manera mínima suficiente, así como permeabilidad hacia el acompañamiento profesional que necesariamente implicará este proceso».Los interesados en recabar más información sobre esta adopción pueden enviar un correo electrónico a la direccióno llamando al teléfono (387) 4258026, de lunes a viernes, de 8 a 13.La información oficial finaliza diciendo textualmente lo siguiente: «No se responderán consultas contrarias a la solicitud de adopción de todas las niñas y niños involucrados».La oración es sumamente confusa, puesto que es bastante difícil (por no decir casi imposible) que una persona se dirija a la autoridad para formularle una «consulta contraria». Lo que probablemente haya querido decir el responsable de comunicación del registro es que aquellos que no estén interesados en adoptar a todos los niños juntos no serán atendidos por la autoridad competente.