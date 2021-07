Condenado a prisión un hombre por abusar sexualmente de su cuñada menor de edad

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El juicio fue presidido por la jueza María Gabriela González, vocal interina de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta.

La información oficial deldice que el acusado -un varón de 31 años- fue hallado culpable de un delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su cuñada menor de edad, y que deberá purgar en la cárcel una pena de seis años de prisión.La magistrada ha ordenado ladel condenado y ha dispuesto su inmediata detención para evitar el peligro de fuga y que sea alojado en la Alcaidía General.También ha ordenado la jueza que el acusado sea sometido a un examen médico y la extracción depara su inscripción en los registros correspondientes y la toma de muestra fotográfica conforme lo dispuesto por la Acordada 12641.El imputado fue denunciado por la madre de la víctima. La mujer refirió que, al notar un comportamiento extraño en su hija de 13 años de edad, le preguntó qué le ocurría. Ella le manifestó que en una oportunidad en que acompañó a su cuñado (marido de su hermana) hasta su domicilio para buscar ropa, este la encerró en una habitación y abusó de ella. La damnificada contó que intentó defenderse, pero no pudo porque el acusado la sostenía de los brazos. Luego le dijo:. La menor agregó que prefirió no hablar por temor y para no destruir la familia de su hermana.