17 de julio: Día de la Justicia Penal Internacional

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Día de la Justicia Penal Internacional

Hoy se celebra el Día de la Justicia Penal Internacional, en conmemoración de la entrada en vigor del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 2002.

Fuente: Cancillería Argentina - en http://cancilleria.gob.ar/dia-internacional-de-la-justicia-penal-internacional

Ely la(CPI) constituyen uno de los logros más notables de la diplomacia multilateral, y también lo es su contribución a los esfuerzos para que los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra rindan cuentas ante la Justicia. Aunque el Estatuto de Roma entró en vigor hace poco más de una década, la Corte ya es un tribunal permanente de justicia penal internacional en pleno funcionamiento que emitió en 2012 su primer fallo, en el caso Lubanga, que constituye una clara contribución al derecho internacional humanitario, en particular en materia de reclutamiento de niños.La Corte actúa de forma complementaria a las jurisdicciones nacionales, y no las sustituye. Asimismo, su capacidad de acción depende de la cooperación que le brinden todos los Estados, no sólo los Estados Partes, para que pueda llevar a cabo sus investigaciones y los procesos judiciales que decidiera iniciar. Entre los aspectos de la cooperación con la Corte que revisten particular importancia, se destaca la necesidad de ejecutar las órdenes de arresto emitidas.También es imprescindible que las Naciones Unidas cooperen con la Corte, incluso en su presencia en el terreno. La Argentina, como miembro de la Organización y actualmente como miembro del Consejo de Seguridad, propugna que las Naciones Unidas asistan a la Corte y que el Consejo haga un seguimiento responsable de las situaciones que ha remitido a la CPI.Otro aspecto fundamental para la actuación de la Corte Penal Internacional es el rol que se otorga a las víctimas, cuya participación y derechos, en particular el derecho a compensación, son pilares del sistema creado por el Estatuto de Roma.En esta fecha, cabe recordar las palabras de lay resaltar "la noble misión y la función de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el imperio de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", y reiterar, una vez más, el firme compromiso de la Argentina con la Corte Penal Internacional y la lucha contra la impunidad.