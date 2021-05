La suerte de los fiscales que acusaron sin éxito a O. J. Simpson y el caso Jimena Salas

Christopher Darden y Marcia Clark

Simpson -antigua estrella de la National Football Leage y actor en varias películas- fue juzgado por dos cargos de asesinato por las muertes de su exeposa Nicole Brown Simpson y de un amigo de esta, Ronald Goldman.

El caso de Jimena Salas en Salta

En entrevistas posteriores al juicio, unos pocos jurados dijeron que creían que probablemente el acusadoera culpable de haber cometido ambos asesinatos, pero que la fiscalía fue incapaz de probar la acusación «más allá de una duda razonable».Los fiscales del caso,, creyeron siempre tener en sus manos un «caso fuerte» contra el deportista y casi todas las pruebas estaban a su favor; pero entre los errores policiales, que fueron abundantes, y la habilidad de los abogados defensores de Simpson, con el míticoy el padre de lasa la cabeza, las evidencias genéticas de la fiscalía perdieron su poder de convicción.Los abogados de Simpson -del que siempre se creyó que había asesinado a su exexposa y al amigo de esta- acertaron a argumentar que su defendido había sido víctima de un fraude policial y de lo que llamaron «procedimientos internos poco rigurosos», que terminaron contaminando la evidencia basada en el ADN.Pero lo que aquí importa es que ninicontinuaron siendo fiscales después de su derrota en juicio.Marcia Clark tenía poco más de 40 años cuando acusó a Simpson. Pocos años antes, había intervenido en el juicio contra, acusado de matar a la estrella de la televisiónTras su derrota en el caso de O. J. Simpson y a causa de esta debacle, Clark renunció a su cargo de fiscal.En 1997, Clark publicó, junto aun libro sobre el caso Simpson titulado Without a Doubt en el que relató los procedimientos del juicio, desde la selección del jurado hasta las alegaciones finales. Clark concluyó en que nada pudo haber salvado su caso, teniendo en cuenta la estrategia de la defensa de resaltar las cuestiones raciales relacionadas con Simpson y el Departamento de Policía, y la predominancia de personas negras en el jurado.La suerte deno fue diferente. Tras el juicio de O. J. Simpson renunció (según Wikipedia fue despedido de la oficina del fiscal) y se convirtió en profesor de Derecho Penal en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles.Tras la lectura del fallo de le sentencia, el pasado miércoles día 26 de mayo, casi todo el mundo en Salta sabe quién salió derrotado.Las similitudes con el caso O. J. Simpson son notables:1) Apuñalamiento mortal2) Arma asesina no encontrada3) Motivos no descubiertos4) Alto grado de convicción fiscal5) Defensa profesional6) Acusación a la pareja de la víctimaIgual que en caso Simpson, es probable que los acusados que fueron absueltos hayan sido en realidad autores de los delitos juzgados, o que incluso hayan sido los autores del crimen más grave.Pero igual que en el caso Simpson, han sido los fiscales los que no han podido demostrar nada de lo que se proponían. No han habido factores exógenos (ni jueces prevaricadores ni una opinión pública recelosa):Si en 1995 la derrota fiscal en Los Ángeles forzó la renuncia de los dos fiscales del caso ¿por qué no pensar que en Salta tiene que ocurrir lo mismo?Quienes se han obsesionado por acusar, sin el apoyo suficiente de pruebas de cargo, sin haber investigado rigurosamente, como correspondía hacerlo, y que han fracasado frente a la estrategia de la defensa de los acusados, deben hacerse cargo de su responsabilidad y renunciar a sus cargos inmediatamente, como en su momento lo hicieronEste clamor popular se extiende, lógicamente, al jefe de los fiscales y principal valedor de la hipótesis finalmente derrotada en un juicio oral, público y plenamente contradictorio.Quien ha manipulado la prensa durante dos largos años, atacado salvajemente a los abogados defensores y zapateado sobre la presunción de inocencia, debe ahora dar la cara y admitir su fracaso.