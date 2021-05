Cerca del 97% de los billetes de dólares que circulan en el mundo están contaminados de cocaína

Imagen ilustrativa

La utilidad de los perros olfateadores en las actividades forenses es innegable. La participación en las pesquisas de animales especialmente entrenados es cada vez más importante en la lucha contra el crimen organizado, hasta el punto de que en algunos lugares se ha vuelto irreemplazable.

Pero en la gran mayoría de casos, la eficacia de este recurso forense se encuentra limitado al hallazgo de droga o de cantidades ocultas de dinero en lugares como aeropuertos o pasos fronterizos.¿Qué ocurre entonces cuando un perro huele dinero o droga pero los investigadores no encuentran nada? ¿Es razonable concluir que porque un perro ha dado una respuesta positiva al olfateo de drogas y dinero, el propietario de un contenedor vacío es sospechoso de traficar ilícitamente con sustancias estupefacientes?La ciencia forense (hablamos de la de verdad, no la que manejan ciertos pseudocientíficos de Salta) tiene el asunto bastante estudiado, como lo ponen de manifiesto dos importantísimos estudios de largo alcance:1) El auspiciado por el Federal Bureau of Investigation (el mítico FBI), que fue publicado en 2013 en el Journal of Forensic Sciences bajo el título «The Quantitation of Cocaine on U.S. Currency: Survey and Significance of the Levels of Contamination» (La cuantificación de la cocaína en la moneda estadounidense: encuesta y significado de los niveles de contaminación), y2) El que firman los doctores Jay M. POUPKO, William Lee HEARN y Federico ROSSANO, que fue también publicado en el Journal of Forensic Sciences, pero en el año 2018, con el título «Drug Contamination of U.S. Paper Currency and Forensic Relevance of Canine Alert to Paper Currency: A Critical Review of the Scientific Literature» (La contaminación por drogas del papel moneda de EE. UU. y la relevancia forense de la alerta canina sobre el papel moneda: una revisión crítica de la literatura científica).De estos dos importantes estudios, comentaremos -por razones de brevedad- las principales conclusiones del segundo, que nos indica que, si bien la alerta canina a la moneda se ha utilizado como evidencia de que el dinero ha estado directamente involucrado en el tráfico ilícito de drogas (generalmente para justificar la incautación y el decomiso del dinero), esta afirmación -particularmente cuando la única evidencia existente para formularla se basa en la alerta canina-Una revisión exhaustiva de la literatura científica sobre este punto establece que, desde unos pocos nanogramos hasta más de un miligramo/billete, dicen los doctores POUKPO, HEARN y ROSSANO.El estudio advierte, además, que varios parámetros biológicos y ambientales impactan en la alerta canina a las drogas. Así pues, se concluye queDicen los científicos que los estudios publicados desde finales de la década de 1980 hasta 2013 encontraron que entre el 67 y el 97% del papel moneda de los EE.UU. recolectado de la circulación general está contaminado con cocaína. El nivel de contaminación dentro de un estudio dado a menudo osciló entre 3 y 4 órdenes de magnitud. Además, las diferencias entre estudios en la contaminación media por factura fueron a veces de hasta tres órdenes de magnitud (por ejemplo, estudios de Jenkins frente a Jourdan 2014). Lo más probable -añaden- es que este fenómeno analítico esté relacionado con los diferentes métodos empleados para extraer la cocaína de la moneda, como el método del vacío frente a la extracción química.La mayoría de los autores han propuesto como mecanismo/causa probable de la contaminación el que una pequeña cantidad de billetes se haya contaminado inicialmente con cantidades relativamente altas de cocaína por contacto directo, como la inhalación de cocaína en polvo (HCL) a través de un billete enrollado. La contaminación se transfiere entonces cuando el billete que fue utilizado para inhalar la droga ha entrado entra en contacto directo con otros billetes, o bien mediante la contaminación de las máquinas que cuentan dinero. El clorhidrato de cocaína es soluble en agua y, en su forma más habitual, es extremadamente higroscópico.Por lo tanto, cualquier polvo de clorhidrato de cocaína que se adhiera al billete se licuará y absorberá en el papel. Esto es especialmente probable cuando el billete se coloca en una billetera y se lleva cerca del cuerpo en un clima cálido. En consecuencia, es mucho menos probable que los métodos de muestreo con agitación y aspirado detecten cocaína después de la absorción.Por el contrario, la pasta base de cocaína ("crack") es un material sólido, ceroso o aceitoso, insoluble en agua, y es menos probable que entre en contacto con la moneda ya que se fuma en lugar de ser inhalado, aunque la contaminación puede ocurrir por transferencia a través de la manipulación.Según los autores del estudio que comentamos, actualmente no hay conocimiento suficiente para saber con certeza si la probabilidad de que los perros reaccionen a la moneda está determinada por el total de cocaína extraíble químicamente en un billete o se limita a la cocaína superficial que se puede eliminar por medios físicos como el método de vacío (una aspiradora).Con respecto a la interpretación de una alerta canina en particular, basada en la extrapolación de estudios publicados, los científicos consideran importante tener en cuenta ciertas variables biológicas, de comportamiento y ambientales, tales como raza, entrenamiento, tipo de droga, ambiente de búsqueda, señales del manejador e interpretación del manejador de las respuestas caninas, prebúsqueda, ejercicio y dieta.La última cuestión de relevancia forense abordada en el estudio, esto es, si una alerta canina a la moneda estadounidense es evidencia forense suficientemente confiable por sí misma para justificar la incautación y la admisibilidad como evidencia en los procesos penales,. En particular, ¿una alerta a una gran cantidad de moneda indica que la moneda estuvo directamente involucrada en el tráfico de drogas?Claramente, cuanto mayor es el número de billetes, más cocaína y benzoato de metilo están presentes en la muestra de moneda total, aunque es muy probable que una pila apretada de billetes genere benzoato de metilo menos volátil que una configuración de billetes más suelta.Según los autores del estudio, para intentar llegar a una conclusión fiable y admisible por los tribunales de justiciaCon base en los datos limitados actualmente disponibles y en las considerables variables biológicas y ambientales que pueden afectar un resultado,. Solo si el resultado de laboratorio es positivo a un nivel de drogas muy por encima de un rango establecido para la moneda en la circulación general, debe considerarse evidencia científica confiable de que esta moneda estuvo directamente involucrada en una transacción de drogas ilícitas.Si no se han practicado otras pruebas de laboratorio cuantitativas y específicas, como las sugeridas por el estudio científico norteamericano, la evidencia de una alerta canina a la presencia posible de droga o de dinero no puede ser considerada jamás como prueba concluyente por los tribunales de justicia.Aunque se hubiera producido el hallazgo efectivo de dinero en un maletín, determinar que porque un perro ha olido droga en los billetes el dinero proviene del tráfico ilícito de estupefacientes es. Con más razón aún, no se puede llegar a la conclusión de que el propietario de un maletín vacío se dedicaba al tráfico de dinero o de estupefacientes simplemente por una alerta positiva tras el olfateo canino.Si tenemos en cuenta que hasta el 97% de los dólares que circulan en todo el mundo pueden «oler» a cocaína, la intervención de perros entrenados sobre cantidades de dinero (o, como en el caso de Salta, sobre contenedores vacíos) no puede en ningún caso ser decisiva para determinar el origen del dinero o para atribuir alguna actividad ilícita al propietario de un maletín en cuyo interior un perro de fino olfato solo ha aspirado aire, puesto que nada había en él.