La oscuridad de los hechos fuerza al juez Longarte a rechazar el juicio abreviado para Manuel Cornejo Jovanovics

Manuel Cornejo, a la derecha, en compañía de Rodolfo Urtubey hijo

Longarte ha denegado el acuerdo al que habían llegado el fiscal, el acusador particular y la defensa del acusado para que Cornejo Jovanovics fuese juzgado por el procedimiento de juicio abreviado.

El exintendente está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en perjuicio de la Municipalidad de Campo Quijano y para él se había acordado una pena de prisión domiciliaria por tres años y dos meses más la accesoria de inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.La situación es similar para la otra acusada,, exsecretaria de Hacienda de la Municipalidad de Campo Quijano, acusada de los mismos delitos que Cornejo, pero para quien se había acordado una pena de de dos años y seis meses de prisión condicional más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.A Longarte no le ha convencido el acuerdo, del que dijo que padece de indeterminación en los hechos y que «la plataforma fáctica debe ser optimizada». Segun el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, el juez Longarte se refiere en concreto a uno de los hechos delictivos investigados: la extracción de dinero de dos cuentas bancarias.El artículo 513 del Código Procesal Penal obliga al juez a devolver el expediente para la continuación de su trámite y a ordenar la destrucción del incidente que contiene el acuerdo.Es por esta razón que el proceso penal que tiene al exintendente Cornejo Jovanovics como el princial acusado será remitido ahora a la mesa distribuidora para que se le asigne un nuevo tribunal, que será el que tenga a su cargo el juicio oral y público.Uno de los puntos más interesantes del acuerdo finalmente no admitido es el reconocimiento explícito por parte de Cornejo Jovanovics de la comisión de los delitos imputados.Según la información oficial, Cornejo Jovanovics ofreció una reparación por los daños causados al municipio de Campo Quijano, consistente en la devolución de los bienes que tenía en su poder cuya propiedad correspondían a dicho municipio (maquinaria pesada y material de construcción). Ofreció también la entrega de un terreno ubicado en Rosario de Lerma, la del 08 de una camioneta comprada con fondos del municipio a nombre de un particular, la de caños de Aguas del Norte y la transferencia de 5 millones de pesos a la Municipalidad perjudicada.Poco faltó para que el señor Cornejo Jovanovics ofreciera también reponer el papel higiénico distraído de los baños municipales, aunque la comunicación oficial no ha dejado de mencionar que la cantidad distraída por el exintendente en uno solo de los hechos investigados es superior a los 84 millones de pesos.