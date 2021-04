Confirmada la condena al patrón que envenenó a dos de sus peones en una finca de Salta

Juicio penal en Salta - Imagen ilustrativa

La comunicación oficial del Poder Judicial de Salta recuerda que, en fecha 11 de junio de 2020, el ciudadano Theobald Hartmut Torsten fue juzgado por el Tribunal de Juicio y declarado culpable, a título de autor, de un delito de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso, y de otro delito similar pero en grado de tentativa.

Ambos delitos fueron cometidos contra dos de sus trabajadores:, de 56 años, fallecido, y, de 70.La sentencia confirmada también estima la demanda civil de los derechohabientes de las víctimas, por lo que se ha confirmado la condena a pagar la cantidad de 9 millones de pesos en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes.El tribunal que ha confirmado el pronunciamiento ha dicho en su sentencia que el tribunal juzgador tuvo la certeza de la autoría del acusado por el hecho que se le adjudicó, partiendo de las declaraciones de los testigos durante la celebración del juicio plenario.Entre las declaraciones escuchadas, sobresale la de una de las víctimas, el señor Benito Soraire.Estos testimonios, unidos a las pruebas propuestas por las partes y que fueron incorporadas en la etapa del juicio oral, permitió al tribunal juzgador establecer «con el grado de certeza necesario» -dice la sentencia- que la sustancia tóxica (furadán) fue utilizada por Torsten para provocar la muerte de Casas. Según los jueces del Tribunal de Impugnaciónm este extremo ha sido recogido en el acta de defunción, en la que se expresa que la causa del deceso ha sido la de “intoxicación con veneno”.Ha escrito también el tribunal que “de la lectura de los fundamentos de la sentencia no caben dudas que el Tribunal de Juicio ha efectuado una correcta valoración de la prueba y una acertada reconstrucción de los hechos que permiten concluir, con el grado de certeza que en esta instancia se requiere, que el acusado debe responder por los hechos juzgados, no siendo los agravios de los recurrentes más que una mera discrepancia personal con el resultado de esa valoración de la prueba”.En este mismo sentido la sentencia confirmatoria añade que “la mera discrepancia personal de los recurrentes no habilita la casación, ya que corresponde al Tribunal de Juicio apreciar el valor convictivo de los distintos elementos probatorios recolectados durante dicha etapa y el grado de convencimiento que aquéllos puedan producir conforme las reglas de la sana crítica”.En cuanto al dolo necesario para la configuración del delito “tampoco caben dudas del propósito homicida que tuvo el acusado Theobald Hartmut Torsten al proporcionar alimentos envenenados a las victimas, lo que surge, tanto las características del hecho como de la idoneidad del medios empleado. De ese conjunto de circunstancias, el propósito homicida resulta innegable como lo tuvo por probado el Tribunal, logrando su cometido en un caso y en el otro, el resultado no se produjo solo por circunstancias ajenas a su voluntad”.