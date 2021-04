Condenado a prisión en Salta un hombre que, borracho, abusó sexualmente de su inquilina

Juicio penal en Salta - Imagen ilustrativa

La sentencia ha sido pronunciada por la jueza señora Gabriela Romero Nayar, que integra la Quinta Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta.

La magistrada ha dispuesto la inmediata detención del condenado y su traslado a la Alcaidía General.Según el relato de la víctima, reproducido por el portavoz de prensa del Poder Judicial de Salta, el condenado le alquilaba una habitación en su domicilio, ubicado en el barrio de La Paz.La habitación arrendada era, en realidad, una galería que estaba separada del resto de los ambientes de la casa por una cortina.Afirma la denunciante que una noche su arrendador volvió a su casa alcoholizado, cuando ella ya se encontraba descansanco en su habitación y los otros integrantes de la familia no se encontraban en la casa.Sorpresivamente, el dueño de casa entró al sachadormitorio de la denunciante, la tomó por los brazos, la llevó por la fuerza hasta su habitación y allí la agredió sexualmente. Tras consumar el acto, el hombre la encerró en el comedor de la vivienda, cuya puerta cerró con llave, para que la joven no pudiera salir.La víctima dijo que gritó pidiendo ayuda, pero el acusado le exigió que se callara y le «ordenó» (así dice el parte oficial, aunque no indica qué autoridad tenía el dueño de casa para impartir tal orden) no contarle a nadie lo sucedido.Al día siguiente, la denunciante pudo retirarse del domicilio y se dirigió a casa de su hermana, quien la ayudó a sacar sus pertenencias del lugar.La jueza Romero Nayar ha ordenado (esta vez con autoridad) que se inscriba al condenado en los registros correspondientes y que su ADN ingrese en el banco de datos genéticos.