Juzgarán en Orán a cuatro pequeños ladrones que no se sabe qué robaron

Jueza María Laura Toledo Zamora

Dice la noticia oficial que el Juez de Garantías nº 1 de la ciudad de Orán, señor Francisco José Oyarzú ha resuelto la apertura de juicio oral contra cuatro jóvenes (uno de ellos menor de edad) que están acusados de un delito de robo en poblado y en banda y otro de violación de las medidas sanitarias.

Dos de los acusados ((22) y) (26) se encuentran cumpliendo prisión preventiva, sin que oficialmente se informe la razón de la misma. En tal situación esperarán la celebración del juicio, cuya fecha aún no ha sido señalada.Junto a Heredia y Gauna serán juzgados por los mismos hechos el joven(18) y un menor de edad cuya identidad no puede ser revelada.También dice el parte oficial que la causa fue remitida a la mesa distribuidora de expedientes penales, que le asignó un tribunal (la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán) y una jueza (), a la espera de que esta sea finalmente la que señale la fecha del juicio.Curiosamente, la información oficial no dice de qué se apoderaron los acusados, por lo que es imposible por el momento conocer la gravedad del hechos. El parte se limita a decir que en la madrugada del 16 de abril de 2020 dos de los pequeños ladrones entraron «con fines de robo» a la escuela nº 4093 General Güemes de la ciudad de Orán.El otro hecho habría ocurrido en la madrugada del 2 de mayo de 2020, en un taller de motos ubicado en el barrio Güemes (al parecer los ladrones tenían una fijación con todo lo que llevara el nombre de Güemes) de la misma ciudad y fue protagonizado por los acusados Heredia, Lira y el menor de edad. Tampoco en este caso se informa qué se llevaron del taller.