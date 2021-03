La jueza del caso Sandra Palomo sobresee a un menor de edad y ordena abrir juicio otral contra cuatro personas

Imagen ilustrativa

Esta información dice que la jueza señora Claudia Puertas ha acordado el sobreseimiento de uno de los imputados, porque al momento de la comisión de los hechos este tenía 15 años de edad y es, por tanto, inimputable.

El proceso penal no obstante continúa contra los ciudadanos(20),(19) y contra otros dos, de 19 y 18 años de edad, que no han sido identificados por sus nombres en la información oficial por motivos legales.La señora Puertas ha invocado para fundar su decisión artículo 1 de la ley 22.278 que establece que el menor que no haya cumplido los 16 años de edad no es punible. Del mismo modo, ha motivado su decisión en la previsión legal del artículo 428.e) del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta que establece que el sobreseimiento procederá -entre otros supuestos cuando mediare una causa de inimputabilidad.Según la información oficial, los cuatro jóvenes fueron acusados por la fiscalía penal de ser partícipes secundarios de un delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. El acusador particular, por su parte, insiste en que los acusados deben ser juzgados como coautores del mismo delito.Será entonces la mesa distribuidora de expedientes penales la que decida por sorteo el tribunal que habrá de juzgar a los acusados.El portavoz judicial de prensa recuerda finalmente que el cuerpo de Sandra Palomo -una docente de 53 años- fue hallado en inmediaciones del río Arenales, luego de fuera denunciada su desaparición el 31 de agosto de 2019.