¿Qué sistema judicial es aquel en el que los fiscales agreden a los jueces?

Ciudad Judicial de Salta

La noticia -en la que no se menciona ningún fundamento jurídico de las resoluciones judiciales adoptadas respecto de las imputadas- reproduce sin embargo, de forma casi íntegra, los argumentos de un fiscal penal, a los que se presenta -sin decirlo abiertamente- como la verdad absoluta sobre el asunto.

El fiscal encargado del asunto -siguiendo a pie juntillas las instrucciones de su jefe- quiere que las imputadas ingresen inmediatamente en prisión y la justificación de los motivos para pedirlo es, desde el punto de vista mediático, mucho más intensa que la justificación de las razones que aconsejan que las imputadas esperen a ser juzgadas en condiciones menos gravosas.No es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Salta, ante el fracaso de sus agentes en los estrados judiciales, recurre al diario El Tribuno para intentar torcer la percepción de la opinión pública sobre un asunto sometido a conocimiento de los tribunales.La estrategia de comunicación en todos los casos es la misma: se coloca a los jueces y juezas en un plano subordinado, se les quita la razón, se les atribuyen conductas arbitrarias y favorecedoras de deliencuentes, mientras que al mismo tiempo se ensalza la actuación de los fiscales (últimamente también de las «fiscalas») y se reviste a sus pareceres, declaraciones y actuaciones procesales de la máxima autoridad, aunque esta les haya sido desconocida con argumentos jurídicamente sólidos.Un sistema judicial en el que los fiscales agreden permanentemente a los jueces que no les dan la razón es un sistema desequilibrado e ineficiente. Los jueces no se hacen respetar como es debido y los fiscales creen que las facultades que han ido ganando en la última década los convierte en semidioses, cuando lo suyo -aun en el mejor de los supuestos- no alcanzan para disfrutar de una condición ligeramente mayor a la de simples auxiliares de la Justicia.Así como en largo devenir de la comunicación judicial se ha hecho famosa la frase «los jueces hablan por sus sentencias», en Salta no caben dudas de que «Los fiscales perdedores hablan a través del megáfono de Limache».No debe llamar la atención el hecho de que estade los fiscales penales, que no solo parece tener en la mira a los jueces sino que también apunta a algunos abogados que se resisten a aplaudir sus excesos, se ha reforzado de una manera espectacular desde mayo de 2019.