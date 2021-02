Una jueza de Orán prescribe tratamiento psicológico para 'una pareja' que ya no es pareja

Jueza Toledo Zamora

Hasta esta curiosa sentencia de la jueza María Laura Toledo Zamora (de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Orán), en los casos de violencia de género se da por supuesto de que la relación entre el agresor y la agredida está rota, bien por el hecho mismo de la agresión, bien por la denuncia posterior que desemboca en el juicio y condena.

227 abriles

Pero la señora Toledo Zamora -al menos en este caso- parece decidida a no aceptar la ruptura, pues ha mandado «a la pareja» a que se someta a «tratamiento psicológico» y a que se realice una «interconsulta psiquiátrica y neurológica».¿Para qué? Para que «el hombre controle su temperamento violento y evitar ese tipo de conductas a futuro». Pero si esta es la finalidad del tratamiento, ¿por qué a «la pareja»? ¿Es que se van a seguir viendo después de que el agresor cumpla los tres años y dos meses que debe pasar en la cárcel? ¿Es que en el juicio se ha juzgado también el comportamiento de la mujer?El caso afecta al ciudadanoa quien la comunicación oficial le asigna la inverosímil edad de. Este contemporáneo de Güemes ha sido condenado por los delitos de lesiones leves agravadas por existir relación de pareja y violencia de género, desobediencia judicial, amenazas con arma en concurso real y, por otra causa acumulada por los delitos de lesiones leves agravadas por existir relación de pareja y violencia de género, y amenazas en concurso real, además de ser declarado reincidente por primera vez.El condenado Céspedes -que en la misma sentencia fue absuelto de la acusación de haber cometido un delito de privación ilegitima de libertad agravada- deberá dejar sus datos genéticos en el CIF.Dice finalmente la información judicial que las denuncias contra Céspedes fueron formuladas por «la ex pareja del acusado en Orán, en enero y agosto de 2019», por lo que no se sabe bien si agresor y agredida habían terminado ya su relación o si lo que intenta la jueza Toledo Zamora es que vuelvan y se perdonen mutuamente las ofensas.