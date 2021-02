Semana negra para los motochorros de Salta

Imagen ilustrativa

El primero de estos hechos fue sentenciado en la ciudad de Salta por el juez Pablo Farah, miembro interino de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta.

Chorros en Embarcación

En este proceso han sido condenado los ciudadanos(21) y(23). El primero de ellos -declarado reincidente por tercera vez- ha sido sentenciado a una pena de ocho meses y once días de prisión efectiva, que no cumplirá por haber agotado el tiempo de la pena en prisión preventiva.El segundo se hizo acredor a una pena de seis meses de prisión efectiva, por robo simple y amenazas, en concurso real. En este último caso, el señor Farah resolvió revocar la ejecución condicional de una condena anterior, impuesta por el Juez de Garantías nº 8 de la ciudad de Salta, y unificó la pena seis meses de prisión por el último robo en dos años de prisión efectiva.Según el relato del portavoz judicial, los hechos enjuiciados por Farah ocurrieron el 29 de mayo del año pasado.Aquel día el condenado Morales le arrebató el teléfono celular a una mujer que caminaba por la calle 25 de Mayo de la localidad de El Carril.De acuerdo con el mismo relato, tras robar el aparato, Morales salió corriendo pero la víctima lo persiguió, hasta que en un momento dado el ladrón recibió el auxilio de Laprida, que montado en una moto (como El Zorro lo hacía con Tornado) le indicó a Morales que se subiera a su grupa.No obstante, la empecinada víctima intentó que Morales huyera en la moto de Laprida, lo que consiguió tras forcejear con el conductor de la moto, mientras el ladrón del teléfono huía a pie.Dice el portavoz judicial que Laprida intentó amedrentar a la víctima para que lo soltara, diciéndole que “la iba a agarrar cuando esté sola”.Otro juicio parecido se celebró en la ciudad de Tartagal, presidido por la honorable, integrante de la Primera Sala del Tribunal de Juicio de aquella ciudad.La señora Rodríguez juzgó a los ciudadanos, a quienes condenó, como coautores de un delito de robo simple, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.Ninguno de los condenados ingresará en prisión, pero deberán observar una serie de reglas de conducta, entre las que figura la prohibición de acercarse al domicilio de su víctima, a su trabajo o a sus familiares.Según el relato del portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, los hechos enjuiciados ocurrieron el mes pasado en la ciudad norteña de Embarcación. Mientras circulaban por la localidad en modo, los abordaron a una mujer y le robaron el teléfono. Al intentar darse a la fuga chocaron con un automóvil y quedaron detenidos. Sucedió en la localidad de Embarcación.Entre las medidas ordenadas por la jueza Rodríguez no figura un curso de manejo de motos, que es lo que precisamente están necesitando muchos motochorros salteños que cada vez que quieren salirse con la suya derrapan y se llevan por delante un coche de la Policía.