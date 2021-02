Convocatoria pública para la adopción de una adolescente de 14 años

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta ha informado que el Juzgado de Personas y Familia 2 de Tartagal, ha lanzado una convocatoria de alcance nacional dirigida a familias monoparentales femeninas de todo el país que se consideren en condiciones de adoptar a una adolescente de 14 años de edad.

Según la información oficial, la joven cursa sus estudios en el nivel secundario en una escuela común, le gustan las materias de matemática y física, pero le cuestan mucho, por lo que le gustaría tener acceso a clases particulares para poder responder a las mismas de manera favorable. Asimismo, ha comentado que no tiene inconvenientes con el resto de las materias.En audiencia con la magistrada, ha planteado su aspiración a formar parte de una familia conformada por una madre, sin hijos, sin importar la edad que tenga, que esté dispuesta a cuidarla y acompañarla, y ha agregado que no es importante si es de Salta o de cualquier otra parte del país.La persona interesada debe poseer capacidad de aceptar y comprender el proceso adolescente y los procesos derivados de la falta de cuidados parentales acordes. También debe exhibir rasgos de personalidad que le permitan el establecimiento de afectividad y límites de manera asertiva.Tiene una hermana mayor de edad con la que desea a futuro sostener algún tipo de contacto, pero comprende que no implica la posibilidad de volver a vivir juntas. En ese sentido, quien concrete la guarda con fines de adopción de esta joven debe mostrarse dispuesta a pensar en la alternativa de mantener contactos por medios digitales y de manera eventual programar alguna visita en ese sentido. Todo ello siempre conforme las recomendaciones de los profesionales intervinientes y de manera consensuada, no impuesta.Las personas interesadas que crean reunir las características y condiciones necesarias para asumir este compromiso afectivo pueden contactarse con el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos, descargando la ficha de convocatorias públicas y enviándola al correo. También se pueden comunicar telefónicamente al 0387 – 4258026.En caso de haber candidatas de otras provincias, se gestionará ante el Registro de su lugar de residencia la realización de una entrevista de despeje, gestión que será requerida a instancias de la recepción de la ficha.