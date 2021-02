Seis años de prisión para un hombre que acosaba sexualmente a sus víctimas a través de Internet y abusaba de ellas

Imagen ilustrativa

La sentencia ha sido pronunciada en juicio abreviado por el magistrado señor Maximiliano Troyano Chavarría y el condenado es el ciudadano Leonal Jairo Arce, que fue hallado culpable de varios delitos, cometidos sobre al menos tres personas diferentes. Entre estos delitos figuran los de abuso sexual con acceso carnal, coacciones y publicación de imágenes sexuales de un menor de edad.

El juez ha ordenado que Arce sea recluido en la Unidad Carcelaria nº 1 de la ciudad de Salta y recomendado a las autoridades penitenciarias que se someta al recluso a tratamiento psicológico.Al mismo tiempo ha dispuesto que se le practique un examen genético a fin de que los datos resultantes sean inscritos en el registro creado por la ley.Según el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, a la primera de sus víctimas, Arce la contactó a través de Facebook y Whatsapp. Luego de ganarse la confianza de una manor de 14 años le envió una foto de su órgano sexual y comenzó a proponer conversaciones de tono sexual. Luego le pidió a ella que le enviara fotos suyas desnuda. Una vez que las obtuvo, la coaccionó diciéndole que si no tenía relaciones sexuales con él iba a publicar esas fotos en las redes sociales. Bajo esta amenaza, el acosador consiguió su propósito de manter relaciones con la víctima, si bien contra la voluntad de esta.A otra de sus víctimas, Arce la contactó también por Facebook, utilizando una cuenta falsa con el nombre de Cande Soria II, y empezó a exigirle que le enviara fotos íntimas. Ante la negativa de la víctima (otra menor de 14 años), comenzó a amenazarla con hacerle daño a su hermana menor y a su padre. Le advirtió que sabía dónde encontrarlos y le mandó fotos del frente de su casa y de su hermanita practicando hockey. También le pasaba datos acerca de los movimientos de su familia, para convencerla de que podía causarles algún daño en cualquier momento. Atemorizada, la víctima le envió nueve fotos posando en ropa interior y una mostrando los pechos.Luego, amenazó a la menor con publicar las fotos si no accedía a tener relaciones sexuales con un tal Leo Arce, quien supuestamente también estaba siendo amenazado por Cande Soria II. La menor llegó a encontrarse con Arce, creyendo que él también era víctima de la coacción. No accedió al chantaje y cuando le comentó acerca de sus intenciones de denunciar el hecho, la cuenta de la falsa Cande Soria II desapareció de Facebook.