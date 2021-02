Un tribunal colegiado de Orán juzga a una joven pareja por el homicidio de un bebé de once meses

Imagen ilustrativa

El tribunal juzgador está integrado por los magistrados señores Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci.

En el banquillo de los acusados se sientan, de 24 años, quien está acusada de un delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía; y el ciudadano, de 24 años, quien responde por un delito de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía. La víctima -que al parecer era hijo solo de la mujer- es un varón de once meses de edad.Según ha informado este mediodía el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, durante la sesión de hoy el tribunal examinó a los testigos propuestos por las partes, luego de lo cual el hombre acusado pidió ser escuchado.En su relato, el ciudadano Lucema dijo que el día en el que sucedieron los hechos se encontraba jugando con el niño, pero que no midió la fuerza con que lo arrojaba al aire. En medio de la gracia, el pequeño «se dio vuelta en el aire» y al caer se golpeó con el extremo del cabecero de la cama de madera.El acusado dijo que cuando el niño cayó al suelo «lloró fuerte», por lo que lo levantó y lo calmó.Dijo que lo colocó de lado en la cama y que después de hacerlo se puso a acomodar la ropa. Cuando la mujer entró a la habitación vio que el bebé tenía los labios morados. Lucema recordó que le practicó los primeros auxilios, haciéndole respiración boca a boca y masajes en el pecho, pero al ver que el pequeño no reaccionaba le dijo a su pareja que se vistiera para llevarlo al hospital.Después de la declaración del acusado, el juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día miércoles 17 de febrero, fecha en que declararán los tres testigos faltantes. Con esta declaración concluye el periodo probatorio y las partes estarán en condiciones de formular sus alegatos.