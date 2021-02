Una jueza de Salta envía a prisión a un hombre de 62 años que violó a su sobrina mientras esta se duchaba

Juicio penal en Salta - Imagen ilustrativa

Según la información oficial del Poder Judicial salteño, el condenado fue denunciado por la propia víctima, que ya había sufrido otras agresiones a manos del mismo hombre, hermano de su madre.

El relato judicial dice que en el momento de los hechos, el agresor vivía con la víctima y con su madre en una vivienda del barrio Municipal de la ciudad de Salta, tras haberse separado de su esposa.La tarde de los hechos, la joven se encontraba sola en casa, bañándose, cuando su tío golpeó la puerta y preguntó quién estaba adentro. Ella respondió, pero en pocos segundos el hombre entró al baño, que no tenía seguro, la tomó por la espalda, le tocó los genitales y finalmente la opentró.Según el mismo relato, el agresor estaba ebrio, y mientras consumaba su propósito le dijo a su sobrina que la amaba y que él iba a ser «el hombre de su vida». Aun en un estado clínico tan deficiente, el agresor le advirtió a la víctima que no contara a nadie lo sucedido, porque, de lo contrario, «le iba a hacer daño a su mamá».La víctima le dijo al juez que en el momento de la violación no fue capaz de reaccionar y no se atrevió a contarle a su madre lo sucedido, porque cuando era menor de edad el mismo tío había intentado someterla a tocamientos impúdicos, pero nadie le creyó cuando ella lo denunció. Tiempo después se animó a contarle lo sucedido a una amiga, a su hermana y a una prima.La jueza ha ordenado el inmediato traslado del condenado a la Unidad Carcelaria nº 1 de la ciudad de Salta y ha dispuesto también que el hombre se someta a tratamiento psicoterapéutico por la naturaleza de los hechos por los cuales resultó condenado.Finalmente, por disposición judicial, el condenado será examinado por un médico forense y se someterá a la extracción de material genético para que los datos sean incorporados al registro oficial correspondiente.