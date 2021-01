Prisión en suspenso para el 'Chavo', por robarse un barril de cloro en Embarcación

Qué bonita vecindad

La sentencia ha sido firmada por el magistrado señor Ricardo Martoccia, juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de la ciudad de Tartagal, que ha juzgado en audiencia de juicio abreviado al ciudadano Leonel Aldo Morán Frías, de 20 años, y que responde al televisivo apodo de el «Chavo».

Bien es conocida la relación del «Chavo» (el original) con los barriles, ya que en la vecindad regida por Don Ramón y Doña Florinda, la vivienda de «el Chavo» era precisamente un barril.El caso es que su émulo norteño, se apoderó deque había en las instalaciones de la empresa Aguas del Norte en Embarcación, antes de darse a la fuga.Por esa travesura, el señor Morán Frías fue sometido a proceso penal, juzgado y finalmente sentenciado a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional, tras ser hallado culpable de un delito de robo.«¡Es que no me tienen paciencia!», dijo el condenado una vez que Martoccia le impuso la obligación de establecer su domicilio y someterse al control del patronato, más otras reglas de conducta usuales, entre las que sobresale la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima (Aguas del Norte) y «ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra».La sentencia de Martoccia no dice nada acerca de cómo se puede ejercer «violencia psíquica» contra una persona jurídica, pero es del caso suponer que cuando al señor Morán Frías le salga el agua turbia por los grifos de su casa o le aparezca un alacrán en el inodoro, tendrá que morderse para no maldecir a la empresa Aguas del Norte, víctima de tan incalificable robo.