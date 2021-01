Los remotos tiempos en que Verónica Simesen de Bielke simpatizaba con Iruya.com

Verónica Simesen de Bielke, Fiscal de Derechos Humanos de Salta

El retuit de Simesen de Bielke

Bloqueo de Simesen de Bielke

Cuentas privadas, vicios públicos

«Cómo molesta cuando se investiga en serio...», dijo la fiscal de Derechos Humanos de Salta el pasado día lunes 14 de diciembre de 2020.Pero no fue esta una frase suelta en el viento, ni una ocurrencia espontánea de la magistrada. La señora Simesen de Bielke la escribió como «quote» (o comentario en retuit) a un post deen el que se daba cuenta de la publicación del artículo titulado «Un juez penal dice que la fiscal Simesen de Bielke podría haber cometido delitos en el caso Mamaní» (ver imagen abajo).El comentario/retuit de la señora fiscal tiene, a fecha de hoy, 43 «me gusta», 6 retweets, 1 tweet citado y una larga y muy variada lista de respuestas.El caso es que, solo unos días de después de expresada esta «simpatía» en las redes sociales, la señora Simesen de Bielke, sin previo aviso,. ¡Snif! 💔Lo ha hecho a pesar de que nuestro medio la ha tratado siempre con exquisito respeto hacia su investidura e, incluso, con destacada consideración hacia su trabajo, que, por cierto, no está ni debe estar exento de críticas públicas, que pueden o no ser acertadas, como generalmente también lo son o dejan de ser las decisiones que adopta la señora fiscal.La única explicación posible a este bloqueo es que la fiscal de Derechos Humanos de Salta ha querido solidarizarse con su jefe, el señory demostrarle con su innecesario gesto hostil una sumisa lealtad.Convendría recordar que todo el embrollo montado alrededor de la intervención fiscal y policial sobre los teléfonos del auxiliarha sido justificado por la señora Simesen de Bielke en la «confusión» entre el uso oficial de un teléfono privado y el uso privado de un teléfono oficial.Pero detengámonos un momento a examinar qué sucede con la cuenta de Twitter de la propia señora Simesen de Bielke.Si su cuenta es personal, parecería razonable que sus publicaciones en esta red social se circunscribieran a describir el canto mañanero de los pajaritos en la Ciudad Judicial, la bravura de las tormentas estivales, los persistentes síntomas del coronavirus o a efectuar aportaciones al siempre interesante debate sobre el sexo de los ángeles.Pero no sucede así, puesto que la fiscal de Derechos Humanos de Salta ha utilizado su cuenta de Twitter, por ejemplo, para arremeter como una fiera embravecida contra el sistema sanitario público de Salta, contra el servicio médico del Ministerio Público Fiscal, contra su propio jefe Cornejo y contra todo aquel a quien ella consideró culpable de haberse contagiado el coronavirus.También, por cierto, ha utilizado la misma cuenta para, y prueba de ello es el retuit de nuestro artículo el pasado 14 de diciembre.¿En qué quedamos entonces? ¿Confunde Dantur su teléfono público con su teléfono privado? ¿O es que hay que pensar lo mismo de la cuenta de Twitter de doña Verónica Simesen de Bielke?Por lo que estamos viendo, es muy probable que la señora Simesen de Bielke esté haciendo exactamente lo mismo que el auxiliar fiscal investigado/sumariado/sospechado: es decir,¿Qué pasaría si alguna autoridad decidiera acordar una «inspección ocular» sin intervención judicial sobre la cuenta de Twitter de Simesen de Bielke?Como a estas alturas no es posible distinguir entre un uso y el otro, parece claro que la decisión de la señora Fiscal de bloquear a un medio de comunicación (privándole de acceder a los tuits en los que informa públicamente sobre su trabajo público, remunerado también de forma pública gracias al esfuerzo solidario de quienes pagan los impuestos) es. No hablamos de entelequias ni de simples aspiraciones sino de dos de los derechos más fundamentales que tenemos los ciudadanos en una democracia.El derecho de bloquear es siempre digno del mayor respeto, pero cuando quien lo ejerce es la persona que en Salta está encargada por ley de perseguir las conductas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, habría que sentarse y reflexionar un poco, porque si el bloqueo solo se ha consumado para «agradar» al Procurador General, no solo estamos ante un acto lesivo de derechos mucho más importantes que el mero derecho a bloquear, sino también ante