Mediante un decreto inconstitucional, Sáenz pretende forzar el comienzo de la convención constituyente

Gustavo Sáenz, Gobernador de Salta

El decreto gubernamental fundamenta su decisión en «el artículo 6º de la Ley Nº 8.239 y en el artículo 184 de la Constitución Provincial», pero vulnera ambos preceptos, por cuanto ninguno de los poderes constituidos puede señalar al poder constituyente fecha alguna para el comienzo de su labor.

Para empezar, el artículo 184 de la Constitución de Salta no señala ninguna fecha para el comienzo de las deliberaciones. Este precepto constitucional se limita a decir que la declaración de necesidad de la reforma (no habla de una ley), «fija las materias sobre las que ésta debe versar y».Diferente, en cambio, es la regulación del artículo 185, que establece que «La declaración de la necesidad de la reforma debe indicar la fecha del comienzo de las deliberaciones de la Convención; si nada se dijese, ésta debe constituirse en un plazo máximo de tres meses contados desde la elección popular».El artículo 6º de la ley 8239, cumpliendo parcialmente el mandato constitucional, solo dice que la convención tiene una «duración de sesenta (60) días desde su constitución una vez realizada la proclamación de los Convencionales electos». Sin embargo, guarda silencio -pudiendo haber dicho algo al respecto- sobre la fecha del comienzo de las deliberaciones.Así las cosas, ante el silencio de la declaración de la necesidad de reforma, corresponde aplicar el plazo máximo deestablecido en el artículo 185 de la Constitución. Como consecuencia de esta aplicación, la Convención Constituyente electa en Salta puede comenzar a sesionarLa decisión del día concreto de comienzo de las sesiones, y. Los decretos de alcance general del Gobernador de la Provincia son, por definición,, de modo que en el variado espectro de sus regulacionesni las exhortaciones.Evidentemente, la convención constituyente puede tranquilamente ignorar esta particular «invitación gubernamental» y comenzar a sesionar cuando le plazca. Incluso puede -y así debería ocurrir- comenzar sus deliberaciones antes del 15 de noviembre y suspenderlas acto seguido hasta la que la Corte de Justicia de Salta se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley 8239.Pretender adelantar dos meses el comienzo de las deliberaciones de la convención reformadora es expresivo de la precipitación y el nerviosismo del gobierno, tocado de forma notable por los últimos acontecimientos que han afectado la composición del gobierno nacional y los equilibrios cambiantes de la coalición gobernante, y que han impactado de una forma brutal en Salta.El gobernadorpuede invitar a los empleados de la casa de gobierno (quizá no por decreto) a un brindis o a un baile, pero no puede «invitar»a comenzar a funcionar; a menos, claro está, que el Gobernador sienta -porque alguien así se lo ha hecho creer- que está por encima de la Constitución y del órgano que puede instituirla o reformarla.