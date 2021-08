El gobierno de Salta extiende hasta el 1 de octubre las medidas contra la COVID-19

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El Comité Operativo de Emergencia (COE) ha resuelto en su última reunión extender las medidas vigentesen todo el territorio provincial que serán aplicables hasta el 1 de octubre.

Situación epidemiológica

Campaña de Vacunación

La decisión ha sido tomada tras el anuncio del gobierno nacional de extender el DNU vigente en todo el país hasta el 1 de octubre.La restauración en sus diferentes rubros debe funcionar en espacios abiertos y ventilados (ventilación cruzada); y en veredas, con estricta protección sanitaria, respetando distancia social y aplicando los protocolos específicos vigentes. La atención al público no podrá exceder de horas 24.Excepcionalmente podrá ampliarse el horario de atención al público hasta las 2 de la mañana para los que garanticen el control de entrada nocturna exclusivamente para personas que recibieron, al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra la COVID-19, transcurridos 14 días de la inoculación. En tal caso se deberá solicitar el carnet de vacunación o la exhibición en la App “Mi Argentina”.Asimismo se ha dispuesto la limitación de la circulación de personas entre las 2.30 y 6 de la mañana.Durante el encuentro, se ha recordado los protocolos vigentes para las elecciones provinciales del próximo domingo. Son 505 las escuelas habilitadas para el sufragio en toda la provincia.El Ministro de Seguridad,, ha indicado que el personal policial que que no se ha vacunado no podrá trabajar el día de las elecciones ni realizar horas extras.Además, el domingo 15, día de elecciones, están prohibidas las reuniones sociales, las ferias barriales y toda actividad que conlleve aglomeramiento de personas,, ha señalado el Ministro de Salud Pública,La coordinadora de Epidemiología,, ha informado que desde el 1 de enero, se han confirmado en Salta 56.048 casos de COVID-19, mientras que desde el inicio de la pandemia son 78.181 las personas que contrajeron el virus. Las recuperadas ascienden a 69.947. Los fallecidos son 2146, siendo la letalidad de 1,9%.Sobre la disponibilidad de camas, en la provincia se registra el 30,67% de camas piso ocupadas y el 78,42% de UTI, mientras que el 45,23 son pacientes que requieren Asistencia Mecánica Respiratoria.La responsable de Inmunizaciones,, ha informado que Salta ha recibido 1.263.560 vacunas contra la COVID-19. De las cuales se llevan aplicadas 896.265: corresponden a la primera dosis 699.933 y al segundo componente 196.332., ha señalado Jure.Actualmente la vacunación es libre para personas mayores de 18 años para primera y segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca.Los intervalos recomendados son:- Sinopharm: 21 días- Astrazeneca: 8 semanas- Esquema heterólogo Sputnik V – Moderna: 8 semanas.Se recuerda que para aquellos en esta primera instancia, los mayores de 18 años que cumplieron 90 días desde la fecha de aplicación de la primera dosis de Sputnik V, podrán optar por inocularse la segunda dosis de Moderna, de manera voluntaria.Las personas que estén interesadas en completar el esquema con esta alternativa, pueden registrarse en la página vacunate.salta.gob.ar; o bien, expresar su voluntad en el hospital local.