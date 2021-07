Villada emula a Macron y dice que 'el que no se vacuna se tendrá que quedar en su casa'

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Ricardo Villada

El Comité Operativo de Emergencia del gobierno de Salta se ha reunido para analizar la situación epidemiológica, la campaña de vacunación, el funcionamiento del 148, y el proceso de cumplimiento de los aislamientos de las personas que regresar a la provincia del extranjero.

Durante el encuentro, se ha autorizado la vuelta a la actividad de los salones de eventos para cumpleaños, casamientos y fiestas, con un aforo limitado que no supere el 50%, y no más de 200 personas. El horario límite será hasta las 24.Deberán contratar personal adicional de la Policía de Seguridad con el fin de controlar y garantizar el cumplimiento de los protocolos.Asimismo, los dueños de los salones de fiesta deberán solicitar con el listado de invitados, el carnet de vacunación contra la COVID-19, o bien controlar al momento del ingreso. Los asistentes deberán estar vacunados con la pauta completa. También deberán procurar la vacunación de los proveedores de servicios y sus empleados.Además, ha respondido al pedido de ALEARA -Sindicato de juegos de azar, entretenimiento y esparcimiento, recreación y afines- de autorizar su funcionamiento hasta las 24. Se recuerda que esta actividad también está habilitada solo para personas que puedan acreditar la vacunación contra la COVID-19.Sobre la, el Ministro de Salud y titular del COE,, informó que continúa siendo complicada, a pesar de haber disminuido un 10% la cantidad de casos, porque hay un alto porcentaje de camas de alta complejidad ocupadas: actualmente un 83% a nivel provincial, 93% en Salta Capital.Esteban ha hecho hincapié en la reticencia que existe por parte de la población de la franja etaria de 30 a 50 años para vacunarse., ha señalado Esteban.El presidente del COE, además, ha adelantado que hasta el 6 de agosto se mantendrán reuniones con diversos sectores económicos para avanzar en nuevas habilitaciones solamente para personas que puedan demostrar estar inmunizados contra el coronavirus:En esta línea, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia,, ha expresado que durante el encuentro se han debatido diversos temas pero han coincidido en avanzar como COE en la firme decisión de establecer criterios sobre la vacunación para revertir la situación que hoy existe., repitiendo el discurso del presidente francés Emmanuel Macron dirigido a los antivacunas y todo aquel que todavía no se haya vacunado.Finalmente, Villada ha señalado que durante la semana el COE se reunirá con el Tribunal Electoral para tratar el incumplimientos de protocolos sanitarios durante las campañas políticas., ha dicho el ministro.