El gobierno de Salta establece nuevas medidas aplicables a partir del 26 de junio

Francisco Aguilar

El Comité Operativo de Emergencia (COE) ha resuelto en su última reunión las medidas en todo el territorio provincial que serán aplicables a partir del día sábado 26 de junio.

Durante el encuentro el presidente del COE, Francisco Aguilar, ha informado que el hospital San Bernardo ha habilitado 4 camas de alta complejidad y que la próxima semana sumará la misma cantidad, mientras que el hospital Materno Infantil dispondrá 24 camas de terapia intermedia, lo cual permitirá continuar dando asistencia sanitaria a la población.• Circulación restringida: entre la 1 y las 6 de la mañana.• Todas las actividades hasta las 22 horas, salvo la restauración hasta las 00.00, con una ocupación en espacios cerrados y ventilados no mayor al 30% y 4 personas por mesa. Se debe asegurar la ventilación cruzada.• Centros comerciales, galerías y supermercados con control de aforo del 50% y hasta las 22 horas.• Las reuniones sociales y familiares hasta 10 personas en domicilios particulares o lugares cerrados. Se deberá asegurar la ventilación de dichos espacios.• Las actividades deportivas grupales están permitidas al aire libre sin la apertura de buffets. Está prohibida la presencia de hinchada y la realización del “tercer tiempo”. Continúan suspendidas las reuniones y actividades que generen aglomeración y la permanencia posterior al desarrollo de cualquier deporte.• Casinos y salas de juegos afines: Establecer que las actividades en casinos, salas de juego afines podrán funcionar con la asistencia única y exclusivamente de personas que acrediten vacunación de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. En estos casos se deberá dar estricto cumplimiento a los Protocolos en vigencia, y hasta las 22 horas.• Salones de eventos: Establecer que continúa suspendida la realización de actividades en salones de eventos, con excepción de salones infantiles, peloteros y lugares de juegos infantiles, que den estricto a los protocolos, con aforo del 50% del lugar donde se realice y no pudiendo exceder las 22 horas en su funcionamiento.• Se mantiene la presencialidad en el sector educativo. El Ministerio de Educación consulta periódicamente con el COE la estrategia epidemiológica.• Sector Público Ejecutivo Provincial: Continúa la absoluta presencialidad. Se recomienda el trabajo bajo sistemas rotativos por horarios o burbujas que garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias previstas, haciendo especial atención a la ventilación de ambientes. • Cada municipio deberá controlar la realización de ferias barriales.• No se requerirá permiso de circulación, salvo entre las 00.30 y 6 de la mañana.• Todos los municipios podrán adecuar el límite horario de funcionamiento de las actividades comerciales, gastronómicas y deportivas de acuerdo con las condiciones particulares de su jurisdicción, entre las 20 y 24 horas. Las modificaciones de horarios de dichas actividades implica cambiar la limitación de la circulación nocturna. Se debe proceder a dictar dicha medida conforme las formalidades dispuestas en la resolución del COE.• Se permite la realización de ceremonias religiosas de todos los credos, con el cumplimiento de los protocolos.