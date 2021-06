El gobierno de Salta extiende hasta el 25 de junio las medidas contra la COVID-19

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Francisco Aguilar

El Comité Operativo de Emergencia (COE) ha resuelto en su última reunión extender las medidas en todo el territorio provincial que serán aplicables a partir del día sábado 12 hasta el 25 de junio.

La decisión ha sido tomada tras el anuncio del gobierno nacional de extender el DNU vigente en todo el país hasta el 25 de junio.Durante el encuentro el presidente del COE, Francisco Aguilar, ha informado que próximamente se habilitarán 24 camas en el Hospital Materno Infantil, más 6 camas UTI en el Hospital San Bernardo, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario."Vamos a mantener las medidas vigentes, instando a la población, una vez más que tome conciencia que la responsabilidad es de todos. Continuamos avanzando con la campaña de vacunación, pero necesitamos que se mantengan los protocolos, se respeten las normas básicas de cuidado, no se produzcan aglomeramiento de personas", ha señalado Aguilar.Por su parte, el Ministro de Salud, Juan José Esteban, ha informado que hoy se recibirán 12.600 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, lLas cuales serán distribuidas a las zonas de alerta epidemiológica para aquellas personas que recibieron la vacuna en marzo. Además recordó que "las vacunas no se vencen en el cuerpo" llevando tranquilidad a la población que espera la segunda dosis.• Circulación restringida: entre las 23 y las 6.• Todas las actividades hasta las 22 hs.• Centros comerciales, galerías y supermercados con control de aforo del 50%.• Se suspende la actividad en salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, salones de eventos infantiles.• Se permite la realización de ceremonias religiosas de todos los credos con el cumplimiento de los protocolos.• Se mantienen las clases presenciales.• Sector Público Ejecutivo Provincial: Trabajo presencial. Se recomienda el trabajo bajo sistemas rotativos por horarios o burbujas que garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias previstas, prestando especial atención a la ventilación de ambientes.• Sábado, domingo y feriados se suspenden las actividades deportivas grupales y al aire libre. Están permitidos los deportes individuales.• Se suspenden casinos y bingos.• Cada municipio deberá controlar la realización de ferias barriales, pudiendo suspenderlas.• No se requerirá permiso de circulación.