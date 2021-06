El gobierno de Salta suspende el desfile en homenaje al general Güemes

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El exgobernador Urtubey encabeza un desfile gaucho

El gobierno de Salta ha anunciado que el desfile en homenaje al general Güemes se ha suspendido ante la situación sanitaria y epidemiológica provincial.

El Comité Operativo de Emergencia ha propuesto el 7 de noviembre como fecha alternativa, en la que se conmemora la Batalla de Suipacha.Como el COE no tiene suficiente con cerrar comercios, prohibir las diferentes actividades, decidir si hay colectivo o no, si se vacuna o se confina, ahora también se ocupa porque el día en que se realice el desfile (innecesario y caro) sea del agrado del gauchaje porqueLa cifra de muertos crece a un ritmo acelerado, los contagios no descienden sino todo lo contrario pero Güemes está por encima de todo.Tanto es así que para evitar que los gauchos vayan en malón al Grand Bourg, han enido que aclarar que se ha dictado la resoluciónEn tiempos de pandemia, pavadas las justas, por favor.