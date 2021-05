El gobierno de Salta unifica las medidas para todo el territorio a partir del 31 de mayo

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El gobierno de Salta ha decidido unificar las medidas en toda la provincia a pertir del próximo día lunes 31 de mayo.

De acuerdo a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional, los Departamentos en alto riesgo epidemiológico cumplen con el confinamiento el 30 de mayo y los días 5 y 6 de junio.A partir del lunes 31, comenzarán a regir las medidas dispuestas por la Resolución N° 13/2021 del COE, que ya se aplican en los departamentos de mediano y bajo riesgo.Las medidas dispuestas en Salta de acuerdo a lo establecido en el decreto nacional, que tiene vigencia hasta el 11 de junio en dos etapas; una de confinamiento hasta el 30 de mayo y el fin de semana del 5 y 6 de junio, en los departamentos de alto riesgo epidemiológico y la otra etapa de restricciones por actividades.Excepto 5 y 6 de junio en zonas de alto riesgo epidemiológico.• Circulación restringida: entre las 23 y las 6.• Todas las actividades hasta las 22 hs.• Centros comerciales, galerías y supermercados con DNI (lunes, miércoles y viernes pares. Martes, jueves y sábados impar).• Domingo se suspenden actividades comerciales. La restauración solo delivery.• Se suspende la actividad en salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, salones de eventos infantiles.• Se permite la realización de ceremonias religiosas de todos los credos, con el cumplimiento de los protocolos.• Vuelta a las clases presenciales.• Sector Público Ejecutivo Provincial: Presencialidad total mediante turnos y burbujas.• Deportes en lugares cerrados hasta 10 personas. Continúa prohibido la apertura de buffet, la realización de “tercer tiempo” y la presencia de público.• Se suspenden casinos y bingos.• Cada municipio deberá controlar la realización de ferias barriales, pudiendo suspenderlas.• No se requerirá permiso de circulación.Según la Resolución 14/2021, los Departamentos en “Mediano o Bajo Riesgo Epidemiológico y Sanitario”: General Güemes, Anta, Cafayate, San Martín, Guachipas, Iruya, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rivadavia, San Carlos y Santa Victoria; podrán adecuar el límite horario de funcionamiento de las actividades comerciales, gastronómicas y deportivas de acuerdo con las condiciones particulares de su jurisdicción, entre las 20 y 24 horas.Las modificaciones de horarios de dichas actividades implica cambiar la limitación de la circulación en esas zonas desde las 1 a 6 de la mañana.El documento establece que- Actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales: sin presencialidad, en todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo.- Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.- Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.- No se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.- No se podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.- Prohibición de circulación desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.- Restauración solo delivery y take away.- Transporte público: quedan habilitadas para su uso las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades (1), los casos especiales, atención de salud y vacunación.- Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.