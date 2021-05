El gobierno de Salta anuncia el confinamiento de las zonas de alto riesgo epidemiológico

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Tras la reunión del Comité Operativo de Emergencia, el gobierno de Salta ha anunciado el confinamiento de las zonas en alto riesgo epidemiológico hasta el 31 de mayo y el fin de semana del 5 y 6 de junio.

Situación epidemiológica

Situación sanitaria

De acuerdo a lo establecido en el decreto nacional se incluye a los Departamento de Salta Capital, Metán, Cerrillos, Rosario de la Frontera, Cachi, Rosario de Lerma, La Candelaria, La Caldera y Chicoana.El DNU Nacional tiene vigencia hasta el 11 de junio diferenciado en dos etapas, una de confinamiento desde el 23 hasta el 31 de mayo y el fin de semana del 5 y 6 de junio y la otra etapa de restricciones por actividades.En el resto de los departamentos, en medio y bajo riesgo, donde de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional, las provincias determinan el marco de restricciones y habilitaciones, se han fijado nuevas medidas.El presidente del COE,, ha señalado que la mortalidad ha bajado un 66% respecto al año pasado.Las clases presenciales se suspenden por 3 días (del 26 al 28 de mayo) en los 9 departamentos en zona de riesgo, mientras que en el resto de la provincia se continúa con la presencialidad en los establecimientos., ha informado la secretaria de Gestión Administrativa,- Actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales: sin presencialidad, en todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo.- Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.- Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.- No se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.- No se podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.- Prohibición de circulación desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.- Restauración solo delivery y take away.- Transporte público: quedan habilitadas para su uso las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades (1), los casos especiales, atención de salud y vacunación.- Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.• Circulación restringida: entre 23 a 6 hs.• Todas las actividades hasta las 22 hs.• Centros comerciales y supermercados con DNI (lunes, miércoles y viernes pares. Martes, jueves y sábados impar)• Salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, salones de eventos infantiles suspendidos.• Educación: sistema presencial.• Sector Público Ejecutivo Provincial: turnos y burbujas/rotación horaria. Se invita a otros poderes.• Deportes solo al aire libre. Se prohíbe tercer tiempo y público.• Casinos y bingos suspendidos.La responsable de Epidemiología,, ha informado que además de la clasificación del gobierno naional de los departamentos ende transmisión del SARS-CoV-2, es decir aquellos que poseen transmisión comunitaria sostenida son: Cachi, Chicoana, Metán, Capital, La Caldera, Rosario de la Frontera, Cerrillos, La Candelaria y Rosario de Lerma.La diferencia se debe a que realizan clasificación de aquellos lugares con más de 40 mil habitantes.En los de, considerados zonas con transmisión local por conglomerados con brotes controlados, se incluye a General San Martín, Cafayate, Anta, General Güemes, Guachipas, Iruya, La Viña, Orán, San Carlos, Los Andes, Molinos, Rivadavia, Santa Victoria.El departamento La Poma se encuentra clasificado dentro de la categoría desanitario, es decir, se trata de una zona con casos en descenso o importados.En cuanto a la ocupación de camas en UTI, Acevedo ha indicado que es del 80 % en toda la provincia.El Ministro de Salud Pública,, ha informado que el sistema sanitario continúa con capacidad de respuesta en toda la provincia.Asimismo, ha anunciado que los centros de tests funcionarán durante los fines de semana.Además, se ha notificado a los hospitales públicos para que suspendan las cirugías programadas y se ha sugerido al sector privado hacer lo mismo, de manera de contar con mayor disponibilidad de camas para pacientes con COVID-19.