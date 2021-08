La dudosa legitimidad democrática de la electa asamblea constituyente de Salta

Constitución de Salta

De acuerdo a lo que establece el artículo 184 de la Constitución vigente, el proyecto de ley que declara la necesidad de reformarla no es (ni debe ser) un proyecto vacío de contenido. El cuarto párrafo del citado artículo 184 establece con suficiente claridad que «La declaración de necesidad de reforma fija las materias sobre las que ésta debe versar».

Los números

solo el 59,83% del padrón

65.320 lo hicieron en blanco

2,55 salteños que no la apoyan

Las consecuencias

Es decir que en el proyecto que el gobierno somete a consideración de la LegislaturaCuando los legisladores de ambas cámaras votaron este proyecto, no se pronunciaron solamente sobre la necesidad de reformar la Constitución en abstracto sino que le indicaron al órgano reformador lo que debe reformar, aunque lo hayan hecho de una forma completamente alejada del mandato constitucional.Aunque la ley 8239 lo haya hecho muy mal, a la hora de votar la norma (a la hora de sancionarla como ley de la Provincia), los legisladores no solo han votado una declaración genérica de reforma parcial sino que han votado tambiénAhora bien: si la Constitución exige para la aprobación de este proyecto el voto afirmativo «de las dos terceras partes de los miembros de cada cámara», y establece esta mayoría especial, no solo como requisito formal del proceso legislativo sino como, pensemos qué sucedería en el caso de que en la posterior votación para elegir a los convencionales constituyentesApenas caben dudas acerca de que la elección de los reformadores constitucionales por una mayoría convincente, ya que no tiene ningún sentido considerar ilegítimo un proyecto de reforma votado por una mayoría inferior a los dos tercios de los legisladores, y al mismo tiempo considerar perfectamente legítima una elección de convencionales por el voto de menos de los dos tercios del electorado.Lo que no se debe perder de vista es que, al momento de votar a los candidatos a convencionales, el elector -al igual que los legisladores- también está votando por «el proyecto». Es decir, que si en la elección de convencionales no se alcanzan los dos tercios de votos, hay razones bastante sólidas para entender que el conjunto de los electores (el pueblo) rechaza «el proyecto» o simplemente no está de acuerdo con él.De lo que no caben dudas es de que. La pérdida sobrevenida de legitimidad es, pues, incontestable e insubsanable.Según la información oficial de la administración electoral salteña,Pero si nos vamos a las cifras agregadas de votos para convencionales constituyentes, veremos que en estas elecciones. 17 décimas de punto por debajo de los dos tercios.Lo que en ningún momento se debe perder de vista aquí es que¿Cuál es entonces la legitimidad democrática de una asamblea constituyente electa cony conTéngase en cuenta que solo en el Departamento de La Capital el voto en blanco para convencionales constituyentesy se colocó como la tercera opción política entre las diez listas en liza. Si repartiésemos equitativamente esos 65.320 votos en blanco en los 23 departamentos,. Este detalle no puede ser ignorado ni minimizado por ningún demócrata en Salta.Si solo a efectos teóricos computáramos cada voto válido en la categoría de convencionales constituyentes como, comprobaríamos que la iniciativa del gobierno ha recibido el apoyo de, lo que significa que. Según las proyecciones del INDEC para 2021,, de modo que el apoyo a la reforma según el resultado de las últimas elecciones, proyectado sobre el total de la poblaciónEn estas especiales condiciones, ¿puede la futura convención sancionar una constitución válida, que al mismo tiempo sea moral y políticamente legítima?Si en su primera sesión, la asamblea constituyente electa no acuerda inmediatamente su disolución por falta de apoyo popular (que es lo que moral y políticamente corresponde), la primera decisión que debería adoptar es la deUna asamblea electa por una mayoría insuficiente de ciudadanos (o en contra de una minoría significativa) no puede reivindicar, en ningún momento y de ningún modo, los poderes que surgen de la soberanía popular.En segundo lugar, si la misma asamblea, saltándose todas las normas morales conocidas y por conocer, decide tratar efectivamente los puntos que el gobierno le ha impuesto a través de la sanción de la ley,y someter inmediatamente el proyecto de reforma en su integridad aDebe ser este un referéndum en el que, por única vez y en atención a la especialísima trascendencia de la materia, la validez de la decisión popular quede supeditada a que los votos emitidosde los electores inscritos en el registro.En cualquier otro caso diferente a los aquí previstos, la actuación de la asamblea constituyente electa en Salta el 15 de agosto de 2021 será