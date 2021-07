El gobierno de Sáenz rompe la neutralidad electoral lanzando una web laudatoria de la reforma constitucional

Ministro Ricardo Villada

La web no solo es muy pobre en contenidos, sino que además ha sido patrocinada en la redes sociales por la Secretaría de Comunicación del gobierno provincial, un organismo en el que al menos tres de sus más altos responsables son candidatos en las próximas elecciones.

Vamos a producir un verdadero cambio en la forma de hacer política! https://t.co/dEuH7ol2H7 — Ricardo Villada (@ricardo_villada) July 19, 2021

También ha publicitado algunos de los contenidos de la nueva web, el Ministro de Gobierno,, quien a pesar de que las normas le prohíben absolutamente influir de cualquier modo en la campaña electoral y enviar mensajes sesgados a los ciudadanos, ha publicado en Twitter un post en el que promete «producir un verdadero cambio en la forma de hacer política».El asunto es todavía más grave, si se tiene en cuenta que la titularidad del dominio volvamosaserprotagonistas.com.ar(que la promueve) sino a un particular que trabaja para una consultora privada de comunicación.Villada no es candidato, y aunque el Gobernador le ha encomendado defender la reforma constitucional, en este momento del desarrollo del proceso de reforma, cuando los partidos y los candidatos deben tomar la palabra, su deber como funcionario es el de, que es la forma de expresar el respeto del gobierno hacia la libertad de los ciudadanos, de sus partidos y de sus representantes.Entre los mensajes sesgados y parciales de la nueva web del gobierno de Salta, figura este: «Porque poner un límite a las reelecciones supone afianzar el principio republicano de periodicidad en los mandatos. La alternancia en el ejercicio de la función pública promueve: Una mayor participación de nuevas generaciones dirigenciales - Distintas miradas - La renovación de instituciones». Se trata de un clarísimo intento de condicionar la tarea de los futuros constituyentes, que bien pueden negarse a reformar los artículos propuestos por el gobierno, o bien hacerlo sosteniendo argumentos diferentes.Además, el gobierno carece de cualquier autoridad moral, pues prácticamente todos sus funcionarios han apoyado, por activa y por pasiva, la reforma de 2003, que extendió a tres los mandatos mediante una vergonzosa operación de enmienda del artículo 140 de la Constitución, y callaron de forma calculada cuando tantocomoejercieron el cargo de Gobernador duranteLa web de propaganda gubernamental es tan deficiente, que insinúa que «para volver a ser protagonistas» (se supone que en la política), el primer paso que se debe dar es «ir a votar con tapaboca y manteniendo la distancia».En el capítulo de «reforma punto por punto», el gobierno dice que «durante muchos años se habló de la necesidad de limitar los mandatos y no se lo hizo. Hoy se lograron los consensos y acuerdos necesarios y lo estamos haciendo».Sin aclarar debidamente cuándo y con quién ha alcanzado «los consensos y acuerdos necesarios» (que todavía constituyen un misterio casi imposible de descifrar), ni explicar por qué es el gobierno (y no los ciudadanos) el que debe «consensuar» la reforma, la web de propaganda gubernamentalEsta sola omisión deja al descubierto el carácter tramposo y sectario de la propaganda del gobierno, además de comprometer inútilmente la responsabilidad de los únicos que aparecen «firmando» los mensajes de la web, que son el gobernadory el ministro