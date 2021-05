Sáenz anuncia el aplazamiento de las elecciones del 4 de julio

Gustavo Sáenz

La mala situación epidemiológica de Salta ha sido el factor determinante de esta decisión que, por otra parte, era esperada tanto por oficialistas como por opositores. Aún no se conoce la nueva fecha. Sin embargo, el gobierno ha informado que la jornada elegida para la votación «será acordada en conjunto con el COE y las autoridades del Tribunal Electoral».El anuncio es sorprendente, por cuanto si bien el COE puede influir en la decisión gubernamental, de ningún modo puede hacerlo el Tribunal Electoral, ya que el señalamiento de las elecciones es una facultad constitucional privativa del Poder Ejectivo provincial.Si bien nada impide que el Gobernador consulte la fecha con su almohada (y si así lo desea, también con el Tribunal Electoral), este último órgano debe allanarse a lo que decida el gobierno, sin poder ejercer una suerte de derecho de veto sobre la fecha de las elecciones.“Desde que asumí mi prioridad fue siempre la salud de los salteños y por ese motivo he decidido posponer las elecciones convocadas para el 4 de julio. El bienestar de la provincia es lo primero en esta complicada situación sanitaria que atravesamos”, ha dichoen su cuenta de Twitter.Sin embargo, para sorpresa de algunos y disgusto de muchos, el mismo Sáenz añadió: “La única campaña que nos debe movilizar es la campaña por la vacunación contra el Covid-19 y en eso tenemos que estar todos más unidos que nunca. No hay lugar para la política en estos momentos”.El Gobernador de Salta puede modificar la fecha de la campaña proselitista, pero no anular la política ni proclamar que no hay lugar para ella, mientras él gobierna y ejerce la política que mejor conviene a sus intereses.La cantidad de contagiados de los últimos días han terminado por convencer a Sáenz de lo que debió estar convencido hace por los menos dos meses atrás, cuando prácticamente todos los indicadores apuntaban a un rebrote de la enfermedad del COVID-19 para finales del otoño.Se ha de tener presente, en cualquier caso, que el gobernador Sáenz había señalado la fecha del 4 de julio próximo para la elección de convencionales constituyentes,, lo que nunca antes había ocurrido en nuestra historia.En las próximas elecciones se elegirán senadores y diputados para renovar la mitad de cada una de las cámaras de la Legislatura local, concejales municipales y el Intendente Municipal, de Aguaray.