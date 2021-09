Asesor de sí mismo

Abel Cornejo, Procurador General de la Provincia

La tarea de «asesorar» a una persona que toma decisiones es una de las más críticas y valiosas en cualquier organización. Más crítica y más valiosa cuanto más importantes son las decisiones que adopta la persona asesorada.

Organigrama de la Procuración General de Salta

Dar consejos o emitir dictámenes son cometidos propios de los asesores. Luego, la persona asesorada puede tomar el consejo de su asesor o ilustrarse con su parecer.Lo que resulta difícil -salvo para aquellos que están acostumbrados a consultar sus decisiones solo con su almohada- es, algo que solo ocurre en el cuento de Blancanieves, y con un espejito de por medio.Esto es lo que al parecer le gusta hacer al Procurador General de la Provincia de Salta, señor, quien según el organigrama oficial de la oficina de la que es titular (que aparece más abajo), no solo ejerce el cargo de máximo nivel sino que también -y para que no quede ninguna duda de su poder e influencia-Este tan peculiar consejo aparece integrado también por las señorasy por el señorConociendo al personaje, seguramente habrá un reglamento para el funcionamiento de este supremo consejo. Y suponiendo que frente a una cuestión equis los convocara a los cuatro a deliberar, ni por la fuerza del número podrían las señoras y señores Buabse, Carraro y Dávila llevarle la contraria a su jefe en cualquier materia.Es decir, que dones algo así como: «Yo me lo guiso, yo me lo como».